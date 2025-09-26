La inesperada revelación de Pampita sobre su hija Ana que sorprendió a más de uno:

Hace un año, la inesperada separación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Mortián revolucionó el mundo del espectáculo. Estuvieron juntos cinco años y formaron una gran familia ensamblada, pero todo terminó de la peor manera, con mudanzas, rumores de infidelidad y filtraciones de chats. A pesar de que no son los mejores amigos, saben que la prioridad es su hija de cuarto años, Ana. Ambos se reparten los días con ella y organizan la agenda para que pueda pasar tiempo con sus hermanos mayores. En esta ocasión, la conductora decidió compartir algunos datos desconocidos de su hija menor. Habló de su personalidad y reveló las diferencias y similitudes que tiene con ella.

En agosto, Ardohain debutó como conductora de Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) en reemplazo de Guido Kaczka. Aunque tenía experiencia en el programa, puesto que fue jurado, ahora es la encargada de llevarlo adelante. Este nuevo rol le significó no solo un importante paso en su carrera profesional, sino también la posibilidad de hacer intervenciones espontáneas y, a veces, salirse del guion para contar alguna anécdota personal.

Fruto de su relación con Roberto García Moritán, Pampita fue madre de Ana, quien ya tiene 4 años (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Justamente en la emisión del jueves, una de las preguntas del escalón de encuestas fue sobre maternidad. Le preguntó a Vanina, una de las participantes: “Según una encuesta del portal Netmums realizada en Gran Bretaña en 2010, ¿Qué porcentaje de madres es más severa con sus hijas que con sus hijos varones?“. Las opciones eran 1, 11 o 21 por ciento y remarcó que de la encuesta participaron 2672 mujeres británicas de diversas edades.

“Ellas atribuían rasgos positivos a los hijos más que a las hijas; decían que sus hijos eran más divertidos, más pícaros, más juguetones, más cariñosos”, acotó Ardohain a modo de orientar a la participante, quien recibía ayuda de Marcelo Polino. “Yo creo que hay una cosa ahí con los hijos varones”, dijo a modo de opinión. “La mamá con el hijo varón me parece que es así, más malcriadora”, reflexionó Sofía ‘Jujuy’ Jiménez. “Para mí, las hijas se parecen mucho a las madres, ¿no? Entonces, como que hay un espejo ahí“, agregó la conductora.

Pampita reveló que su hija menor es "más extrovertida y desenfadada" que ella (Foto: Instagram @pampitaoficial)

A partir de esto, su amiga Barbie Simons le preguntó qué cosas suyas veía en su hija Ana. Ardohain no lo dudó: “Está mucho peor que yo Anita. Está más loca, más divertida, más extrovertida, más desenfadada. Todo lo mío, pero potenciado”. La pequeña de cuatro años suele frecuentar algunas de las producciones de fotos que hace su madre, la acompaña en algunos viajes y además toma clases de ballet, algo que su madre también aprendió.

En cuanto a la pregunta inicial, la participante dijo que, según la encuesta mencionada, un 11 por ciento de las madres es más severa con sus hijas que con sus hijos. Sin embargo, la respuesta correcta era 21 por ciento.

Pampita junto a sus hijos, Bautista, Ana, Benicio y Beltrán (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Esta no fue la única revelación de su familia que hizo Pampita en el programa. En una reciente emisión, una de las preguntas fue sobre el porcentaje de argentinos que se cortan el pelo a sí mismos, según una encuesta realizada por el portal Cadena 3. Ella aprovechó la ocasión para contar que durante muchos años les cortó el cabello a sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, pero que ya no la dejaban hacerlo porque les cortaba mal. “Me salía mucho el corte taza, que me odiaban después. ‘¿Qué me hiciste, mamá?’. Han llorado por un corte de pelo mío, pobrecitos. Pero bueno, les volvía a crecer, no pasa nada", reconoció.