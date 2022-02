El inusual vestuario de Soledad Pastorutti para su show en Cosquín que generó controversia en las redes sociales

Soledad Pastorutti se convirtió en un ícono del Festival Nacional de folclore de Cosquín 2022, al que cada año se acercan cientos de fanáticos de todas partes del país para ver sus presentaciones. Este año, como era de esperarse, la intérprete animó al público con sus temas más pegadizos de su álbum musical Parte de mí. Pero, más allá de su talento, la artista llamó la atención de sus seguidores por su inusual vestuario, el cual generó controversia entre los más conservadores y aquellos que adoran su nuevo estilo.

La intérprete de “La música de mi vida” subió al escenario con un mono blanco corto bordado en hilos negros, que se cerraba por el escote. La artista combinó el enterito con un cinturón negro y unas bucaneras con boca de pez haciendo juego. Completó el outfit con una bubble pony, una suerte de cola de caballo sujeta con varias ligas que logran una ilusión de burbujas en el pelo, un peinado que es tendencia en la actualidad. Y, para dejar en claro que sus estilistas están atentos a todos los detalles, acompañó su vestuario con aros en forma de argolla negros, a juego con el cinturón y los zapatos.

Uno de los looks que eligió para el festival Instagram @sole_pastorutti

La cantante tuvo un cambio de vestuario durante el espectáculo y sorprendió con otro enterito traslapado (con falda adelante y short atrás), en color negro, descubierto en la espalda y con un escote más pronunciado que el anterior, en el que se destacaban lentejuelas a tono. La Sole completó el outfit con unos stilettos -también con boca de pez- en el mismo color.

En ambas presentaciones, la artista utilizó un kimono que hacía juego con su look, el cual se quitó en medio de la presentación para revolearlo como si fuese un poncho. Aunque en un momento del espectáculo también tomó entre sus manos el clásico abrigo típico de Sudamérica para agitar a su público rememorando viejos tiempos.

La cantante se presentó con un mono corto traslapado que dio de qué hablar Instagram @sole_pastorutti

Ya en La Voz Argentina (Telefe), la jurado había sorprendido con sus looks, propios de este nuevo estilo que exhibe. En este espectáculo, la artista está acompañada por Sebastián Casal, en el vestuario y por Damián Brissio en pelo y maquillaje, según ella misma indicó en sus redes sociales.

Tras el show, la cantante compartió las fotos del encuentro en Instagram, y recibió mensajes de cariño de sus fans y de sus amigos famosos. También muchos comentarios que hacían foco en su vestuario, algunos a favor y otros en contra de este cambio.

“¿Quién la asesora en vestuario?”, indagó una usuaria. Mientras que otra halagó a la artista: “Tu outfit, look, el talento, sos increíble Sole”. Y hubo una tercera que consideró: “Me encantan los looks que están teniendo en los shows, aplauso a la producción”.

Sin embargo, no faltaron los usuarios más conservadores que consideraron que este nuevo estilo no iba acorde al clásico festival de folclore. “¡Estaba para MTV!”, “Ya no es la Sole de Arequito”, “Muy desubicado el vestuario, parece Tini Stoessel”, fueron algunas de las frases más críticas hacia la ganadora del Latin Grammy. Inmediatamente, sus fans salieron a cruzar a los internautas disgustados por el nuevo estilo de la intérprete: “Te critican por el vestuario, pero los dinosaurios no entienden que el paquete cambia”, consideraron.

El mono fue criticado porque "no iba acorde" con el espectáculo Instagram @sole_pastorutti

Esta no es la primera vez que La Sole es criticada por su vestimenta o sobre alguna elección durante sus presentaciones. A principios de este año, por ejemplo, una mujer que presenció el espectáculo que brindó en San José, Córdoba, le reclamó que dejó de hacer el famoso revoleo del poncho que la representaba en sus espectáculos. “Claro, vos querés que revolee el poncho. ¿Sabés por qué dejé de revolearlo? Porque decían que era lo único que hacía. No me veía con 50 años haciéndolo. ¡Qué vieja ridícula! Iban a decir algunos”, señaló mirando a la espectadora y dejando atónitos a los presentes. Y aclaró: “Lo hago cuando tengo ganas. Nunca me gustó sentirme presa de ninguna expresión. Soy una persona tan libre que me subo al escenario y me gusta hacer lo que tengo ganas de hacer”.

Soledad Pastorutti compartió las imágenes del Festival en Instagram Instagram @sole_pastorutti

En 1996, Soledad hizo su primer Cosquín en el escenario principal. En ese entonces agradeció la oportunidad que le dieron fuera de grilla y en el horario central, y cada vez que hace su incursión en la tarima, la artista vuelve a mostrarse agradecida a su público más fiel.

En las próximas semanas, tal como adelantó en sus redes sociales, Soledad continuará con sus espectáculos y, además de Córdoba, recorrerá Mendoza, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.