Susana Giménez mostró el regalo que Marcelo Tinelli le hizo llegar a Colombia por su cumpleaños

Susana Giménez celebró su cumpleaños número 78 el pasado 29 de enero en el exclusivo hotel ecochic de Guatapé, Colombia, y recibió saludos y regalos de muchas celebridades del espectáculo argentino. A través de sus historias de Instagram, la diva mostró imágenes del lugar donde realizó el festejo y dejó en evidencia el obsequio que le hizo llegar su amigo, Marcelo Tinelli.

“Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha”, escribió junto al video del momento en el que se acerca una embarcación a servirles la comida.

“Llegamos de comer y esta es mi terraza. Hace 13 grados, mucho frío. Yo no sabía, pensé que venía al trópico y no me traje nada. Esto está prendido, el jacuzzi con agua caliente. Tengo un fuego también prendido por si me quiero tirar ahí -un living al aire libre- a hablar, a tomar un vino o lo que sea”, describió. Y confió: “El vino es lo único que no me gustó de Colombia, o del hotel pero en realidad es en todos lados, donde vamos a comer no hay buen vino, son argentinos casi todos, pero no son muy buenos, son muy fuertes, siempre te duele algo”.

Fue en ese momento cuando Susana filmó una mesita ratona que se ubicaba en el centro de su habitación y dejó ver el regalo que le envió Tinelli hasta Colombia. “Mirá las flores que me mandó Marcelo, con globos que dicen ‘Feliz cumpleaños’. ¡Divinas!”, destacó la conductora mientras mostraba el enorme ramo de lo que parecen ser rosas blancas y tres globos, en tonos blancos y dorados.

Este no fue el único saludo que recibió la madrina de Mirko. Mirtha Legrand usó su Instagram para dedicarle un cálido mensaje, con una foto de una visita de Susana a su emblemático programa, Almorzando con Mirtha Legrand, que acompañó de un texto curioso y divertido. “Susana, ¡Feliz cumpleaños! ¡Querida amiga de toda una vida! Que tengas un día maravilloso como te mereces”, escribió y añadió: “Acordate de lo que decía mi amada Goldy: ‘Una de dos: o cumplís años o te morís’; ¡Mejor cumplir! Jajaja. Cuidate mucho, te quiero, Chiqui”, expresó Legrand en su mensaje. También le escribieron Marley, Teté Coustarot y Wanda Nara.

En la citada filmación, la diva también contó un imprevisto que tuvo debido a las bajas temperaturas que la sorprendieron en la localidad donde se hospeda. “Ahí está Nico que me trajo otro calentador porque hace un frío de re caga… Pero igual me compré un pijama rosa porque ayer me morí con mi camisón”, confió Susana, y agregó que consiguió la prenda en una famosa cadena de supermercados internacional.

Es habitual que las fechas importantes, Susana las celebre en Miami o en Punta del Este. Sin embargo, esta vez, el destino elegido fue Colombia. Allí viajó junto a su hija -Mercedes Sarrabayrouse, que recibió el alta tras haberse contagiado de coronavirus y dos allegados más.

Cómo es y cuánto cuesta el hotel en el que se hospeda Susana Giménez

Susana eligió un hotel ecológico para festejar su cumpleaños. “Desde este lugar mágico, agradezco los mensajes y los saludos amorosos que mandaron por mi cumpleaños y no pude contestar. ¡Fue un día completo de festejos, ya les voy a ir contando!”, escribió la conductora junto a un video que posteó al día siguiente de la celebración para sus casi tres millones de seguidores en Instagram.

Decoradas como carpas de lujo, todas las villas miran a una famosa represa construida en los 70 por el Estado colombiano.

Según publicó ¡Hola! Argentina, este hotel boutique ubicado a orillas del Embalse del Peñol, al este de Medellín, está a solo 45 minutos del aeropuerto internacional José María Córdova. Creado por el especialista en marketing y neurociencias Jürgen Klaric, que lo describe como “uno de los mejores lugares para relajarse y encontrarse con la naturaleza”, el resort ofrece hospedaje ecológico de lujo para sus clientes.

El Embalse del Peñol es el lago más grande de la región de Antioquía. Allí, los fanáticos de los deportes náuticos se reúnen para hacer paddle-surf, esquí acuático y wake-board.

Tiene solo doce habitaciones -Susana eligió la Villa Elixor Palace, la más cara, cuyo valor por noche arranca en los US$700- y todas miran hacia una represa, donde se pueden practicar deportes náuticos como paddle surf, kayac, esquí acuático y wakeboard, o pasear en una preciosa lancha de madera.

El hotel, además, cuenta con spa, dos miradores panorámicos, una huerta orgánica, un fogón de lujo, y un menú de experiencias a la carta, como una visita al colorido pueblo de Guatapé o un almuerzo en el medio de lago, con el cual la diva argentina decidió agasajarse.