El misterioso mensaje de Cheslie Kryst antes de su muerte y el último gran gesto que tuvo con su madre

El mundo del modelaje y el espectáculo se vio impactado por la noticia de la muerte de Cheslie Kryst tras arrojarse desde el piso 60 del edificio donde vivía en Nueva York. La joven, de 30 años, realizó un llamativo posteo en sus redes sociales antes de tomar esta drástica decisión y le dejó una carta a su madre.

Según lo que reveló el New York Times, Cheslie dejó una nota en donde especificaba que quería dejarle todas sus posesiones a su madre. Horas antes del suicidio, la modelo había realizado una publicación en su cuenta de Instagram en donde escribió: “Que este día te traiga paz y descanso”, junto a una imagen suya. La publicación acumula 800 mil me gusta y más de 50.000 comentarios en los que sus fans se despiden de ella con profunda tristeza.

El cuerpo de Kryst fue hallado sobre la vereda de enfrente al Edificio Orion de la calle 42, cerca de Times Square donde ella vivía en el piso nueve. Fue vista por última vez en el piso 29 y se sabe que saltó al vacío desde el piso 60.

La última publicación de la modelo antes de suicidarse. Fuente: Instagram

A través de un comunicado, su familia se pronunció con respecto a lo sucedido. “Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie. Con su belleza y fuerza, su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo. Se preocupaba, amaba, reía y brillaba”, expresaron. Y continuaron: “Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya fuera a través de su trabajo como abogada, que le permitió luchar por la justicia social, o como Miss Usa, o presentadora de Extra. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su legado perdurará. Mientras reflexionamos sobre nuestra pérdida, la familia pide privacidad en este momento”.

La mujer era muy conocida en el mundo de la moda, se dedicaba a la abogacía y tiempo atrás, en 2019, había sido ganadora del certamen Miss North Carolina USA, poco después fue coronada como Miss USA. Actualmente, la joven trabajaba como presentadora de noticias vinculadas al espectáculo y el entretenimiento para el ciclo de noticias Extra TV. En paralelo, era una referente de moda. Para ello, había creado un blog de indumentaria femenina con especial énfasis en los negocios del área.

El mensaje de Kryst sobre su salud mental

Cheslie se había pronunciado en 2019 con motivo del Día Mundial de la Salud Mental: “Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental. Lo más importante que he hecho es hablar con un consejero. Me da muy buenas estrategias, sobre todo si estoy triste o feliz, o si tengo un mes ajetreado por delante. Cuando no hablo con mi consejera, dedico un tiempo al final de cada día a descomprimirme. Me desconecto, apago el teléfono, no respondo a los mensajes. Simplemente me siento a ver mis películas favoritas”, había aconsejado en su cuenta de Facebook.

Un año después, volvió a retomar el tema en una entrevista con The Hilltop. “Hay tres cosas que estoy haciendo con respecto al autocuidado. Número 1, trato de establecer un horario regular para que mi alarma suene todos los días a las 6.45. Sé que me voy a levantar y que voy a empezar el día. Dos, trato de establecer límites muy claros, así que aunque esté en casa y tenga mi computadora, mi teléfono conmigo, terminé de responder a los correos electrónicos a las 6 en punto y no respondo a los mensajes. Se acabó. En tercer lugar, tengo un programa de entrenamiento regular que mantiene mi cuerpo sano y mi mente aguda”, detalló.