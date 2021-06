La dura advertencia de Eduardo Feinmann a Luis Majul: “¡Me levanto y me voy!”

Este miércoles por la tarde, en el tradicional pase de LN+ entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, ambos periodistas realizaron una “denuncia pública”, aunque siempre con humor, contra un colega de la señal: Luis Majul. La inesperada queja contra el conductor de Voces tiene que ver con sus interrupciones al aire. “Si me llegás a cortar hoy, me levanto y me voy”, advirtió Feinmann al creador de La Cornisa, como un guiño al público.

El reclamo surgió espontáneamente sobre el final del pase entre Rossi y Feinmann, cuando ambos se despedían hasta la noche, en que ambos comparten un lugar el programa Voces, conducido por Majul. Allí fue cuando, a propósito de ese programa, el conductor de Hora 17 sentenció: “Al que voy a hacer una denuncia pública es al señor Majul”.

Fue entonces cuando Feinmann se subió a la protesta de su colega y expresó: “¿Por qué? ¿Porque no deja hablar? La denuncia pública tiene que ser esa: Majul no deja hablar”.

“Yo iba a ir por otro lado”, aclaró Rossi. Pero el reclamo del conductor de El Noticiero de LN+ ya se había puesto en marcha, a tal punto que miró a cámara y sentenció: “Majul, maestro, si me llegás a cortar hoy me levanto y me voy. A ver si entendés”.

La dura advertencia de Feinmann a Majul: "¡Me levanto y me voy!"

“Te lo digo yo al lado de Eduardo Feinmann -se sumó Rossi-. Nos llegás a cortar hoy y nos levantamos y nos vamos. Listo”.

“La gente me escribe, me dice: ‘¿No pueden hacer algo para que Majul no los corte?’. No, no puedo hacer nada”, sumó Feinmann.

“Por eso yo iba a venir a las 9, a laburar más temprano”, señaló Rossi, que un rato antes había confundido el horario del programa Voces.

“¡Hagamos eso! -tomó otra vez la posta el conductor de El Noticiero de LN+-. Venimos a las 9 y nos vamos a las 10″.

Ante la risa de los colegas en el piso por ese comentario, Feinmann remató: “Total, nosotros ya cumplimos. Era una hora. No vino Majul... y, lo lamento mucho, maestro”.

LA NACION