El insólito momento que vivió Maxi Trusso en un recital: se tiró al público, no lo agarraron y tuvo que terminar el show acostado

El cantante argentino Maxi Trusso fue protagonista de un insólito momento durante su recital en Niceto Club, en Palermo. En pleno concierto se tiró al público pero no lo agarraron y sufrió lastimaduras que le impidieron continuar con normalidad. Sin embargo, siguió su show cantando acostado desde el camarín.

La secuencia en la que el artista se lanzó al público fue captada por varios de los asistentes. En las grabaciones se ve como, en medio de una canción, suelta el micrófono y se tira. El cantante no pudo recomponerse inmediatamente por lo que el show estuvo demorado unos minutos, mientras lo atendían. En tanto, la gente coreaba: “Olé, olé, olé, Maxi”.

Al rato, desde el equipo salieron a aclarar la situación a los presentes: “La intención de Maxi, como el artista que es, es volver a cantar y a terminar el show, pero primero está la salud y todos queremos que esté tranquilo. Él quiere salir, pero estamos esperando a los médicos y dice que, si lo habilitan, hasta sale acostado”. Luego, Trusso terminó el recital desde el camarín, mientras los músicos que lo acompañaban seguían en el escenario.

Al retirarse del club en ambulancia, Trusso escribió en sus redes sociales: “Dejo la vida por ustedes. La vuelta será inigualable”. Desde Niceto, por su parte, ironizaron el episodio con la emblemática canción de Queen y publicaron: “El show debe continuar”.

El intérprete de Nothing at all y Same old story, entre otros éxitos, ya había sido protagonista de otros momentos insólitos y bloopers. Uno muy reciente ocurrió este verano, en enero, cuando en plena fiesta estaba cantando y, al bajar de la cabina de DJ y dirigirse al público, se cayó. Sin embargo, el accidente no lo prohibió seguir con la canción.

