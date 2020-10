El insólito olvido de Jimena Monteverde que Juana Viale no pasó por alto

Durante el último programa, la conductora incomodó a la cocinera por un olvido insólito que tuvo Crédito: Captura de pantalla

La relación entre Juana Viale y Jimena Monteverde se afianza cada fin de semana, y las idas y vueltas entre ellas al comienzo de La noche de Mirtha ya son un clásico de los sábados. Cada vez que la cocinera hace su entrada al estudio durante el programa para anunciar el menú de la jornada, se viven momentos muy graciosos al ver cómo entre ellas intercambian chistes, comentarios y miradas cómplices.

Durante el último programa, la conductora incomodó a Monteverde por un olvido insólito que tuvo la cocinera. "Vamos a hacer pasar a Jimena, que sin ella no hay programa", introdujo la nieta de Mirtha a la chef. "Buenas noches", saludó la cocinera mientras ingresaba con un plato en la mano.

"¡Qué buenos zapatos, Jime! Te pusiste unas sandalias, ¿no?", bromeó Viale. Y agregó: "Es muy primaveral". La cocinera, rápida de reflejos contestó: "Es muy primaveral, sí. Me olvidé los zapatos, Juana".

Luego, entre las risas de conductora y la cocinera, Monteverde miró a Viale y le señaló: "¡Qué mala sos!". Quien intervino en medio de la conversación fue uno de los invitados de la noche, José Luis Espert, quien señaló haber "escuchado otro diálogo fuera de cámara".

"Sí, es otro diálogo pero no lo tenía que decir", señaló Monteverde entre risas. "Me los olvidé y así estoy, en chancletas", completó. En ese momento, intervino nuevamente la conductora que agregó: "No, no. Estás en unas sandalias divinas, encima es primavera".

"Va acorde con tu vestido", remató Monteverde en el cierre del divertido ida y vuelta con la nieta de Mirtha. Y luego, empezó a explicar los manjares que los invitados comerían en el programa.