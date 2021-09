A los gritos, Karina Mazzocco debió frenar una fuerte pelea entre dos periodistas de su programa

Karina Mazzocco vivió un momento muy incómodo luego de que dos periodistas comenzaran una fuerte pelea en vivo. El cruce fue protagonizado por Juan Dillon, quien le exigió a Diana Deglauy que compartiera el dato oficial de la cantidad de estudios genómicos que se realizan en la Argentina para conocer la variante de Covid-19 preponderante en el país.

Sin embargo, la discusión escaló y terminó a los gritos, con ambos comunicadores visiblemente enojados. Incluso, Mazzocco debió intervenir en reiteradas ocasiones. “Esto nunca me pasó en la televisión. Me sentí muy agredida”, se sinceró Deglauy tras el acalorado intercambio.

Sucedió este martes durante la emisión del programa A la tarde (América TV), cuando se debatía la flexibilización de las restricciones que dispuso el Gobierno y que incluye la no obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre.

La incómoda discusión que debió interrumpir Karina Mazzocco en su programa

Mientras Dillon estaba con un móvil desde Francia y mostraba las calles de París, Deglauy empezó a decir: “Insisto en que los lugares que están mencionando, como Estados Unidos o como Francia, son dos lugares donde hay un fuerte movimiento antivacunas, donde cuando la variante delta irrumpió no se había llegado...”.

En ese momento, fue interrumpida por Dillon, quien en un tono fuerte le indicó: “Disculpame, disculpame... ¿Cómo es tu nombre? ¿Sabés cuál es el porcentaje de vacunación que tiene Francia actualmente con esquema completo de vacuna?”.

“Juan, si me permitís, voy a explicarte un poco la visión que yo estoy teniendo”, respondió la periodista. Sin embargo, Dillon acotó rápidamente: “No, no. Esto no es visión, esto es información”.

El ambiente se volvió cada vez más tenso y el corresponsal volvió a detener la explicación de Deglauy al increparla: “Decime la información. Estás diciendo opinión, decime la cantidad de estudios genómicos que se hacen para saber cuál es la variante”. “¿Puedo terminar de explicar, o no?”, pidió Diana sin éxito, mientras Juan seguía aclarando su postura. “Hay que dar datos e información. Esto no es opinión”, insistió.

Los protagonistas del cruce fueron Juan Dillon, desde Francia, y Diana Deglauy, desde el piso de América Captura

Enojada con la actitud de su colega, Deglauy arremetió: “Yo no te puedo dar mi información y conclusión, porque es imposible discutir. Evidentemente no querés escucharme, porque cada vez que inicio mi información...”. Nuevamente, sin dejarla terminar, Dillon disparó: “Decímelo y contestame con el dato”.

Ya sin ánimos de avanzar, la panelista quiso ponerle punto final al tema: “Tenés razón en todo, Juan, tenés razón en todo”. Pero el conflicto no terminó ahí. “Decí cuánto es el porcentaje en los PCR que se hacen. No lo sabés, por eso das información sesgada, sin información pública”, sostuvo Dillon en referencia al diagnóstico de las variantes en los hisopados.

Algo incómoda, Deglauy respondió: “No me conocés, Juan. Lamento que hayas convertido esta discusión en una discusión subjetiva. Lo lamento, porque sos muy buen periodista”. Firme en su postura, desde Francia, el periodista continuó desafiándola. “Dame el dato”, repitió.

Inquieta por la situación, Mazzocco comenzó a gritar: “Juan, momento. ¡Momento! Juan, Juan, Juan... Esperá. ¿Vas a hablar conmigo?”. Fuera de control, Dillon continuaba exigiendo: “Que dé el dato”.

El momento en el que Mazzocco le pidió a Dillon que la escuchara Captura

Recién luego de reiterados pedidos de calma, la conductora logró apaciguar los ánimos. “Escuchame una cosa, Juan. Momento, oíme. Estamos tratando de ayudar a la gente que nos está viendo y escuchando. Se trata de que cada uno aporte lo que tiene para compartir y ya”.

Finalmente, Deglauy manifestó, contundente: “No voy a andar respondiendo cosas de desafíos. Honestamente, esto nunca me pasó en la televisión. Soy muy seria trabajando y me sentí muy agredida”.

Más tarde, en Twitter, la periodista volvió a expresar su malestar con lo vivido al aire. “Lamento que el colega no me haya dejado hablar. Tres veces intenté dar mi información y mi perspectiva... Pero no. No me dejó. Fue subjetivo y lo volvió como algo personal. Quería imponer su postura. Yo me bajo de la violencias y las ofensas”, escribió.