Sorpresa en Bake Off: una participante es la esposa de Gabriel Milito y generó controversia

Con la conducción de Paula Chaves, este lunes comenzó la tercera edición de Bake Off Argentina (Telefe), la competencia culinaria en la que 14 participantes deberán luchar por convertirse en el gran pastelero amateur del país. En el reality, el jurado compuesto por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen evalúa el desempeño de los concursantes, entre los que se encuentra Silvina Santarelli, esposa del exjugador de fútbol Gabriel Milito.

Silvina en la despedida de Milito como jugador de Independiente Twitter @silsantarelli

En la noche del estreno, el programa ya generó controversias en las redes sociales. Después de la presentación de los nuevos protagonistas, varios usuarios criticaron a la producción del reality por la inclusión de Santarelli, a quien acusaron de ser pastelera profesional porque realizó cursos y colaboraciones con reconocidos cocineros argentinos.

“Yo la sigo en Instagram y hace una semana me enteré que entró. Es pastelera profesional, vende y da clases. Tiene cursos con Pedro Lambertini y fotos con Juliana López May... Yo completé el formulario y no entré”, se quejó una postulante que no fue seleccionada en su cuenta de Twitter.

En una publicación de 2015, se puede ver a Santarelli junto al chef Donato de Santis Twitter @silsantarelli

Mientras, otros usuarios comenzaron a aportar más datos sobre la mujer del exdefensor de Independiente y compararon su caso con el de Samanta Casais, quien fue descalificada en la entrega anterior por haber ocultado que tenía experiencia previa en el rubro.

Además, en una publicación de 2015, se puede ver a Santarelli junto al chef Donato de Santis. “Con Ine y el genio de Donato aprendiendo a hacer cannoli, tarta caprese, tiramisú y baba al ron”, escribió la esposa del actual entrenador de Argentinos Juniors en Twitter.

Silvina junto a su marido Gabriel Milito, el entrenador de Argentinos Juniors Twitter @silsantarelli

La foto con el cocinero complica aún más la situación de la participante, al menos en la opinión pública. Por estas razones, algunos reclamaron la expulsión de Santarelli de la competición. Por ahora, no existe ninguna comunicación por parte de la producción del programa que se exprese en ese sentido.

El enojo en Twitter por la incorporación de la esposa de Gabriel Milito en Bake Off Argentina Twitter

Cómo fue el primer programa de Bake Off Argentina

A través de un breve video para dar comienzo a la temporada, se presentaron los nuevos integrantes del ciclo: pasteleros y pasteleras de distinta edades y diferentes puntos del país, unidos por el entusiasmo por la cocina. Luego, el grupo fue recibido en una espaciosa carpa por la conductora. “Bienvenidos a la carpa de Bake Off, me encanta verlos contentos y emocionados por empezar este enorme desafío”, expresó Chaves.

A continuación, la modelo explicó en detalle la dinámica del juego. “Este año la competencia es diaria, así que tendrán que desplegar su creatividad técnica hasta llegar a la gran final. El que lo logre, se llevará un millón y medio de pesos, pero no será tan sencillo. Deberán cocinar todos los días y el que mejor lo logre se llevará cinco minutos extra para la gran prueba del domingo. Ese día, evaluando su desempeño en todas las pruebas, uno se consagrará como el pastelero estrella de la semana, mientras que el de peor rendimiento quedará afuera. Van a tener que seducir a un jurado muy reconocido por su excelencia, tres pasteleros con una enorme trayectoria y súper exigentes”, indicó.

Acto seguido, ingresaron los tres jurados y Betular fue el primero en tomar la palabra. “Queremos que en cada desafío pongan su impronta, su identidad”, dijo. Irigoyen agregó: “Queremos ver sus almas y que eso lo traigan en cada una de las preparaciones que nos presenten”.

Bake Off Argentina, así comenzó la edición 2021 - Fuente: Telefe

Al momento de comenzar la primera prueba, la conductora contó la consigna del día: preparar “una torta que represente ese momento exacto en el que son o fueron felices”. Como exigencia, el plato debería tener un “sabor de bizcochuelo y un relleno”.

El primero en pasar para recibir la crítica del jurado fue Facundo, con una torta que representaba una playa, porque el joven es nadador y aseguró que tiene muchas medallas ganadas en esa disciplina. Betular opinó: “Yo detesto las semillas, y están ahí. Le hubiera puesto un poquito menos de azúcar, si no es literalmente comer arena”. Sin embargo, Irigoyen manifestó: “Es un muy buen primer intento”.

Gisela preparó una torta de zanahoria y Villar destacó: “Faltó prolijidad a la hora de decorar”. En su turno, Gino hizo un pastel alusivo a su pueblo, un bizcochuelo de limón relleno de compota de frutos rojos y crema de limón. Irigoyen lo reprobó porque “está en el plato de trabajo, no está presentada”. A lo que el concursante confesó a cámara: “Me mata el reto de Dolli”.

Las devoluciones continuaron con Ximena, quien hizo un postre que mostraba a sus dos perritos. Betular expresó: “Hay un problema con el bizcocho, está un poco apelmazado, y el relleno está caliente. Eso es un inconveniente”. Luego, Emiliano contó que preparó “una torta de limón y naranja inspirada en un jazmín paraguayo” que estaba en la casa de su bisabuela y Villar consideró: “Es muy linda la torta, hay un equilibrio entre el interior y el exterior. Lo único que hubiera hecho es ponerle doble relleno”.

Bake Off Argentina 2021: presentación de los participantes - Fuente: Telefe

Los jurados continuaron con la degustación de las preparaciones y llegó el turno de Belén, oriunda de Los Polvorines, quien realizó una torta con el nombre de su localidad sobre la que Irigoyen disparó: “La presentación no corresponde, pero el interior está muy rico”. Más tarde, Hernán hizo una preparación alusiva a la arquitectura que brilló a ojos de los jueces. Betular comentó al respecto: “La torta está súper pareja, el bizcocho está bien, súper diez”.

La siguiente concursante en presentar su torta fue Paula, quien recibió varias críticas en Twitter por tener un emprendimiento de tortas personalizadas. La concursante quiso honrar su niñez de videojuegos con una torta que mostraba un Pac Man. Villar señaló: “Me encantan el café, el chocolate, pero noto un poco seco el bizcocho”.

Carlos llevó un pastel en memoria de su bisabuela e Irigoyen encontró algunos errores y aciertos: “La presentación es simple y bien lograda, el relleno es increíble, pero el bizcocho está muy denso”.

Cerca del final del episodio, Silvina, la esposa de Milito, mostró una preparación simple, pero que entusiasmó notablemente al jurado. Betular aseguró: “Muchas veces tendemos a que todo tiene que ser maravilloso, pero menos es más. Lo más difícil es hacer las cosas más simples, y esto es impecable”. Irigoyen sumó: “Qué lindo tenerte, está perfecta, te súper felicito”.

Hernán y Silvina fueron los primeros sobresalientes de la primera competencia de Bake Off Argentina

Por su parte, Gianluca hizo una torta alusiva a la playa, pero las devoluciones fueron mixtas. En su turno, Celeste hizo un pastel inspirado en su hijo y Dolli aseguró: “Está muy lograda la decoración, manejaste muy bien la masa, pero el relleno desapareció”. Gabriel, un taxista que prueba suerte en el mundo de la pastelería, confeccionó una torta que recibió un feedback mixto de Betular: “La mousse está rara, hay algo que no funcionó. Pero sí el bizcocho está bien logrado y el merengue de coco me parece un acierto”. En último lugar, Kalia homenajeó a su atelier con una decoración bien artística. “Hay un bizcochuelo húmedo, hay aromas, es una torta que haría mi mamá, casera y muy bien lograda”, fue el elogio de Irigoyen.

Al momento de las devoluciones, Ximena, Gino y Celeste fueron los primeros en recibir la advertencia del jurado por no lograr una performance óptima. Por el contrario, Hernán y Silvina fueron reconocidos como los mejores de la noche. Y finalmente, fue Hernán quien se llevó el premio al mejor pastel de la velada.

