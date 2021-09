Tras un contagio de coronavirus, varios periodistas de América TV fueron aislados: cómo quedará la grilla de conductores

En las últimas horas, Marcela Pagano, conductora de América TV, dio positivo en el test de coronavirus. En medio de la polémica alrededor de Viviana Canosa por los rumores que señalaban que la periodista había ido al canal tras contraer Covid-19 (algo que ella misma desmintió), ahora la señal debió aislar a algunas de sus figuras, como Rolando Graña y Soledad Larghi.

Cada día, Pagano es la cara visible de Primera tarde, por A24, además de estar a cargo de las columnas de economía de América TV. Por esa razón, la periodista lleva una agenda bastante agitada y, en los últimos días, estuvo en contacto con varios compañeros suyos de ambos canales. Ahora, tras conocer el resultado de su test, Pagano se aisló y las señales activaron sus protocolos.

“Quiero agradecerles a todos los que me llamaron para ver cómo estaba mi salud”, contó la periodista en un video que compartió en Instagram. “Hoy me hisopé y di Covid positivo. Perdí parte del gusto y del olfato, me di cuenta esta mañana, cuando iba a desayunar no le sentí el gusto a las cosas”, relató la conductora y columnista. Según describió, por el momento, su sintomatología es leve. “Espero que así siga”, manifestó.

El lunes, en América Noticias, Facundo Pastor explicó al aire que ambos conductores del ciclo noticioso (Rolando Graña y Soledad Larghi) debieron quedar aislados por un caso positivo en el canal. Sin explicitar que se trataba del resultado en el testeo de Pagano, el periodista explicó que ambos habían estado en contacto estrecho con el caso confirmado, razón por la cual siguieron los pasos indicados por el protocolo y se mantuvieron aislados. Ahora, tal cual se anunció, el ciclo Primera Tarde será conducido por Paulo Vilouta y Mercedes Mendoza, hasta que Pagano pueda reincorporarse a las actividades del canal.

Por estos días, varias otras figuras debieron ausentarse de sus tareas cotidianas en el canal. Por un lado, María Belén Ludueña (co-conductora de Buenos Días América) se está tomando algunos días de descanso. Al momento, no se encuentra aislada y, de hecho, en la tarde del lunes contó en sus redes que fue vacunada contra el Covid-19.

El canal también prescinde por estos días de la presencia de Viviana Canosa, que es reemplazada por dos miembros de su equipo: Carlos Campolongo y Eduardo Bataglia. Es que, tal cual contó la conductora al aire de su programa, el domingo anterior fue víctima de un robo por parte de un hombre que se trasladaba en una moto y que le había pisado el pie. En las últimas horas, a pesar de su propio relato, comenzaron a circular rumores que sostenían que la periodista tenía coronavirus, una información que ella misma se encargó de desmentir. “¡Estoy en reposo!”, contó Canosa en su cuenta de Twitter. “¡Voy a mostrar mis estudios y recetas médicas! Muchísimas gracias”, añadió en la publicación. En ese mismo posteo, compartió el resultado del análisis de laboratorio que demuestra que no está infectada con el virus.

Informe de Pablo Montagna