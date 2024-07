El tenso momento que vivieron Jimena Barón y su hijo Momo en el aeropuerto de Miami: “Lo agarró un oficial”

Escuchar

La semana pasada Jimena Barón sorprendió a su hijo Morrison con un regalo único: entradas para la final de la Copa América en los Estados Unidos. Viajaron juntos a Miami, donde se encontraron con Matías Palleiro, pareja de ella, y tuvieron la oportunidad de ver a la selección argentina consagrarse bicampeón continental. Tras unos días de festejos, playa y descanso, el miércoles emprendieron su regreso a la Argentina. Sin embargo, en el aeropuerto vivieron una tensa situación que le generó mucho temor y preocupación al pequeño de 10 años.

El viernes Jimena Barón y Momo volaron a Miami para presenciar la final de la Copa América. El domingo fueron al Hard Rock Stadium, pero se encontraron con los disturbios entre los hinchas y las autoridades. “El ingreso fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar. Finalmente, después de casi tres horas lo logramos”, contó la cantante en un posteo que hizo en Instagram. Más allá del mal momento, ambos pudieron disfrutar, en vivo, del triunfo albiceleste.

Momo y Jimena Baron fueron al Hard Rock Stadium y vieron a la selección consagrarse bicampeón de América (Foto: Instagram @jmena)

Tras el increíble viaje, el miércoles llegó la hora de volver a casa. No obstante, en el aeropuerto, Jimena y Momo vivieron una tensa situación que asustó mucho al pequeño de 10 años. “A Morrison lo agarró un oficial y le preguntó quién era yo, onda chequear si era la mamá o un niño siendo secuestrado (tal vez porque es italiano) y Momo dijo nervioso ‘ella es Jimena Barón’”, contó la intérprete de “La Cobra” en una storie de Instagram. Cabe mencionar que el niño nació el 9 de marzo de 2014 en Italia, donde su padre, Daniel Osvaldo, jugaba al fútbol.

“Ni siquiera es Barón mi apellido del documento y se puso muy nervioso y el oficial le tuvo que preguntar si yo era la mamá y él casi se c*** encima mientras yo lloraba de risa. Dios”, sentenció la influencer en su publicación, la cual hizo reír a todos. Si bien todos la conocen por su nombre artístico, lo cierto es que su nombre de pila es Jimena Pérez Guevara.

La cantante contó que a Momo lo paró un oficial del aeropuerto para preguntarle si ella era su madre (Foto: Instagram @jmena)

Más allá del incómodo momento, Jimena y Momo pudieron abordar el avión. La intérprete de “La Araña” compartió en sus redes sociales parte del viaje y mostró que hicieron una escala en Perú antes de arribar a Buenos Aires.

Jimena Barón sorprendió a su hijo con entradas para la final de la Copa América y su reacción emocionó a todos

La semana pasada, Jimena Barón le hizo una cámara oculta a su hijo para darle una sorpresa increíble. Todo comenzó con una cena casual antes de la semifinal de Uruguay y Colombia. Entre bocado y bocado organizaron todo para la final del domingo. Momo le dijo que tenía pensado verla en la casa de un amigo y la actriz le preguntó si no prefería verla en Miami. Después de esto, ella no pudo contenerse y se largó a llorar.

Morrison quedó completamente desconcertado y no entendía qué pasaba: “Mami, mamá... ¿Estás bien?”. Entre lágrimas y risas, Barón se recompuso no solo para tranquilizar a su hijo, sino también para darle la mejor sorpresa. “Sí, es que había sacado pasajes y no tenía entradas. Y me consiguieron dos para llevarte”, le dijo. “¿En serio?”, exclamó el niño y corrió a abrazarla. Rápidamente, el video se viralizó y muchos se emocionaron al ver el emotivo momento entre madre e hijo.

