Transcurrieron más de tres años desde que Martina “Tini” Stoessel y Sebastián Yatra anunciaban en redes sociales que su romance había llegado a su fin. Pero las segundas oportunidades parecerían ser una opción para ambos artistas, quienes luego de terminar sus recientes noviazgos, estarían en medio de una reconciliación. Fue la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo (eltrece) quien reveló los acercamientos que últimamente tienen, con la intención de reanudar su vínculo amoroso.

En mayo del 2020, y mientras se vivía una incertidumbre por la irrupción de la pandemia del coronavirus, Tini y Sebastián tenían certezas personales. La pareja decidió no continuar su vínculo, y a la distancia por el aislamiento - ella en la Argentina y él en Colombia- anunciaron su separación. Desde entonces, los fans especularon los motivos y se habló de infidelidades, aunque ambos lo negaron.

Pero además de querer conocer el por qué de la determinación, muchos fanáticos desearon una segunda vuelta. Y con el tiempo, pareciera ser que ese anhelo podría ser una realidad. “Estamos hablando del nuevo-viejo romance entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. ¿Cómo es esto? Él hace unos días blanqueó su separación de Aitana. Esto sorprendió mucho porque primero esta información no se filtró en la prensa, y después los protagonistas salieron a confirmar”, contó la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo.

En esta línea, debido a su experiencia en el mundo del espectáculo, Varela remarcó que en el blanqueo de Yatra él indicó que su separación lleva un mes, y esto no es un detalle menor para ella. “Cuando dan fechas precisas es por algo, es porque están abriendo otra puerta. Algo se está por blanquear. Lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Tini Stoessel. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul”, puntualizó. Cabe recordar que la cantante y el futbolista anunciaron su ruptura el pasado 1 de agosto.

Aitana y Sebastián fueron vinculados amorosamente en diversas ocasiones; este 2023 fueron captados en gestos muy cariñosos

“Tini con De Paul nada. Ella se quedó muy enamorada de Yatra, ellos se separaron en la pandemia. Cuando eran pareja hablaban de hijos, de casamiento, fueron juntos a lo de Susana Giménez. Cosas que nunca habló con Rodrigo De Paul, es un paso que Tini nunca quiso dar con él”, indicó Varela ya que en las últimas semanas también se habló de una reconciliación entre los argentinos, debido a las coincidencias en vestuarios que mostraron en redes sociales.

Si bien por el momento no hay indicios sobre la revinculación de Tini y Sebastián, esto tendría un motivo: la cantante no quisiera ser señalada como una tercera en discordia, tal como le pasó con Rodrigo y Camila Homs. En este sentido es donde llama la atención las palabras de Yatra sobre su ruptura con Aitana, debido a que ambos se empeñaron en no blanquear su romance - a pesar de viralizarse fotos besándose - y justamente ahora él indica una separación.

Tini y Sebastián tuvieron un romance de más de un año

Es también este el motivo por el que los cantantes estarían manteniendo con gran hermetismo este acercamiento, ya que una reconciliación sería un gran “boom” para sus fanáticos y sus carreras musicales.