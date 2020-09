La jurado del Cantando 2020 se refirió a los insultos que recibió en una publicación en Instagram, relacionados a su edad y su peso. "Les vendo a dejar un mensaje sobre la aceptación", escribió Crédito: Archivo

Este miércoles, Karina "La Princesita" Tejeda compartió el look elegido para otra edición de Cantando 2020. En sus redes, publicó un video en la que se la ve desfilando para mostrar el conjunto. Más tarde, la jurado del certamen reveló que recibió fuertes críticas y decidió brindar un inspirador mensaje a sus seguidores.

En el video publicado por la cuenta oficial del canal, se la ve caminar mirando a cámara con actitud desafiante, mientras viste un short blanco, un top metalizado ajustado y bucaneras haciendo juego. Con una canción de Lali Espósito de fondo, la jurado exhibe las prendas que seleccionó para una nueva noche en el reality show de eltrece.

Según contó la vocalista, su atuendo fue duramente criticado por algunos usuarios de las redes. "Les vengo a dejar un mensaje sobre la aceptación", comenzó Tejeda en su perfil de Instagram. "Ayer entré a ver los mensajes de una publicación mía en el insta de el trece. Hacía bastante tiempo, no leía tantos mensajes agresivos hacia mí y mi cuerpo".

A continuación, la artista enumeró algunos de los insultos que recibió, referidos a su peso y a su edad, como "chancha", "ridícula" y "vaca". "Si bien antes me generaba mucho dolor y hasta pasé años de depresión por estos comentarios, quería compartir que los leí y que no me dolieron. Y en serio creí que eso nunca iba a pasar", concluyó.