Qué pasó entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria

Brooklyn Beckham, hijo del exfutbolista David Beckham y Victoria Adams, confirmó el quiebre del vínculo con sus padres mediante un extenso descargo en Instagram, donde detalló que existieron maniobras de sabotaje contra su matrimonio con Nicola Peltz. También los acusó de anteponer la imagen comercial por sobre el afecto familiar.

Los motivos del distanciamiento de Brooklyn Beckham de sus padres

El hijo mayor de David y Victoria validó las versiones sobre bloqueos digitales y ausencias en eventos importantes. Explicó en su publicación la disputa y afirmó el intento de sus padres de perjudicar su lazo con Nicola Peltz desde la etapa previa al matrimonio. El joven escribió un preámbulo antes de compartir una serie de historias con detalles sobre el alejamiento.

La publicación de Brooklyn Beckham sobre el distanciamiento de sus padres (Instagram: @brooklynpeltzbeckham)

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, expresó el joven en su posteo.

El mensaje dejó clara su postura de defensa y la falta de intención de retomar el vínculo en el corto plazo. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, remarcó. También señaló la existencia de operaciones de prensa en su contra: “He visto con mis propios ojos hasta qué punto llegaron para colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a expensas de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”.

Los conflictos previos a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Un punto central del conflicto data de la boda celebrada en 2022. Brooklyn indicó el intento de sabotaje por parte de sus padres previo al evento. “Mis padres han intentado arruinar mi relación desde antes de mi boda”, aseguró.

El casamiento de Brooklyn Beckham con Nicola Peltz

Información brindada por una fuente a la revista People señaló el protagonismo excesivo de Victoria, su madre, aquel día. El cantante Marc Anthony invitó al novio al escenario, pero presentó a la diseñadora de manera incómoda. “Marc Anthony, amigo de los Beckham, se ofreció a cantar como regalo en la boda. Antes de que empezara la canción, Marc le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: ‘la mujer más hermosa de la noche, sube... Victoria Beckham!’”, reveló el testigo. “Nicola sintió que Victoria arruinó su boda y no podía entender por qué”, agregó.

Brooklyn aseguró que sus padres buscaron arruinar su relación desde antes de su casamiento y le hicieron comentarios despectivos sobre su esposa la noche de la boda

Brooklyn ratificó estas versiones en su reciente publicación y sumó detalles sobre el comportamiento de su madre en la pista de baile. “Mi madre me estaba esperando para bailar. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, reveló. A esto se sumó la negativa de Victoria a confeccionar el vestido de novia de Nicola. El joven expuso una frase lapidaria de su familia esa noche para demostrar el rechazo hacia la actriz: “La noche de la boda mi familia me dijo que mi futura esposa no era de sangre ni familia”.

La tensión durante el cumpleaños de David Beckham

Otro episodio de revuelo mediático fue la ausencia de Brooklyn en el festejo de 50 años de su padre. “La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar”, relató.

El joven junto a su esposa viajaron a Londres para saludar al exfutbolista pero encontraron trabas para concretar un encuentro privado. “Esperamos en nuestra habitación de hotel, intentando planear un momento de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todos lados”, detalló. El encuentro finalmente ocurrió bajo condiciones específicas impuestas por el padre: “Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada”.

La familia Beckham (Foto: Instagram @davidbeckham)

El hijo mayor de la pareja aseguró sentir tranquilidad tras su decisión de marcar distancia. Brooklyn concluyó su descargo con una afirmación sobre su estado actual de “paz y alivio”. El objetivo de la pareja apunta a mantener su privacidad lejos de las manipulaciones. “Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y para nuestra futura familia”, remató.

Desde el entorno del propietario del Inter de Miami y la exSpice Girl, las fuentes indican dolor en el matrimonio por la situación. Allegados afirmaron a People la posibilidad de arreglo desde la perspectiva de los padres. “La relación definitivamente no es irreparable. Lo aman y siempre están ahí para Brooklyn. Simplemente están dolidos y decepcionados porque ahora él no forma parte de la vida familiar”, sostuvieron.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.