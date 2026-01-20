Luciano Castro confirmó su separación de Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”
Tras el escándalo de infidelidad que involucró a Sarah Borrell, el actor habló con Pía Shaw y le contó que la relación llegó a su fin
- 2 minutos de lectura'
Este martes la periodista Pía Shaw confirmó durante la emisión de A la Barbarossa (Telefe) la separación definitiva de Luciano Castro y Griselda Siciliani, luego de los audios que se viralizaron entre el actor y la danesa Sarah Borrell, que demostraron una intención de infidelidad. Tras la mediatización y los días de reflexión, el romance de poco más de un año habría llegado a su fin.
“Me dijo que perdió al amor de su vida, que se mandó una gran cag***. Esas fueron las frases”, empezó con su relato Shaw. Además, señaló que el actor no quiere hablar públicamente ni decir nada al respecto. “Hablé bastante y estaba superarrepentidísimo de lo que viene pasando dentro de esta situación”.
Por último, la periodista soltó: “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy es muy difícil la situación entre ambos y la relación”.
Noticia en desarrollo.
