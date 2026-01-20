Lo señalaban como el sucesor de Marcelo Tinelli, pero dio un volantazo y hoy apuesta a un emprendimiento fuera de lo común

Nicolás Magaldi construyó una sólida trayectoria en los medios de comunicación, al frente de ciclos exitosos como El Show del Problema, La Cocina del Show e Intratables, lo que lo posicionó como una de las figuras más reconocidas de la televisión. Sin embargo, en el presente atraviesa una etapa diferente: este lunes, en el día de su cumpleaños número 39, compartió un texto íntimo en el que dejó en claro cómo vive este momento de su vida, más enfocado en su familia, alejado de la pantalla chica y con proyectos importantes que marcan un nuevo rumbo personal y profesional.

Mediante un posteo en su cuenta de Instagram, Nicolás Magaldi compartió un mensaje cargado de reflexión en el día de su cumpleaños, donde dejó en claro cómo transita este presente personal y profesional. “Hoy cumplo 39. No es un número más. Es la edad donde ya no corro por correr, corro por sentido. Donde los sueños no se dicen en voz alta para impresionar, se trabajan en silencio para cumplirlos”, expresó el comunicador, marcando el tono íntimo y profundo de su texto.

Nico Magaldi cumplió 39 años e hizo una profunda reflexión en sus redes sociales (Captura: Instagram @ngmagaldi)

Asimismo, profundizó sobre el significado de esta etapa y el aprendizaje acumulado: “39 es experiencia sin perder hambre. Es haber caído, levantado, aprendido… y volver a intentar, pero mejor. Es familia, proyectos, noches sin dormir por ideas y mañanas que arrancan con propósito. Es entender que el tiempo no se gasta: se invierte”. Finalmente, cerró con optimismo y gratitud hacia lo que viene: “Hoy celebro lo recorrido y, sobre todo, todo lo que todavía falta por hacer. Porque si algo tengo claro a los 39, es que lo mejor… todavía está en proceso. Este año traerá grandes novedades, sólo digo GRACIAS”.

El comunicador destacó la importancia de su familia en su vida (Captura: Instagram @ngmagaldi/@betianawolenberg)

Un nuevo comienzo lejos de la televisión

Durante años, muchos lo señalaron como uno de los posibles herederos naturales del lugar que dejó Marcelo Tinelli en la conducción televisiva. Sin embargo, a fines de 2023, cuando Intratables llegó a su fin por la pantalla de América, Nicolás Magaldi decidió dar un paso al costado de la televisión y, desde entonces, no volvió a conducir ni a participar en ningún programa. Lejos de un retiro improvisado, el alejamiento respondió a una elección clara: concentrar su energía en el desarrollo de sus propios proyectos, especialmente en su agencia creativa y productora audiovisual Ritvu, además de su emprendimiento MACAVIAN SPORTS.

Hoy está enfocado en sus emprendimientos creativos y audiovisuales (Foto: Instagram @ngmagaldi)

En un posteo de Instagram, Magaldi habló sobre el crecimiento de Ritvu y explicó: “Todo comenzó a fines de 2014 con una idea casi utópica: ser un canal de streaming con programación propia, en una época en la que todavía nadie hablaba de plataformas digitales como hoy”. Con esfuerzo y constancia, destacó que el proyecto fue creciendo hasta convertirse en “una agencia y productora que hoy trabaja con clientes de primera línea, a nivel nacional e internacional”, y remarcó que el camino incluyó aciertos, tropiezos y aprendizajes que terminaron fortaleciendo la identidad del equipo.

Ritvu, la agencia que fundó, trabaja con marcas a nivel nacional e internacional (Foto: Instagram @ngmagaldi)

En paralelo, su faceta emprendedora también se potenció a través de MACAVIAN SPORTS, un proyecto vinculado al cruce entre deporte y tecnología que apuesta por la distribución de un gimnasio inteligente y multifuncional para entrenar en casa. Se trata de un equipo compacto que ofrece peso digital de hasta 100 kilos, más de 500 ejercicios, rutinas guiadas y seguimiento del progreso en tiempo real, gracias a un sistema de poleas digitales y ajustes instantáneos de resistencia.

Nicolás Magaldi impulsa un proyecto vinculado al deporte y la tecnología

La historia de amor y resiliencia de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg

La historia de amor de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg también estuvo atravesada por momentos luminosos y otros profundamente difíciles. Se conocieron gracias a una amiga en común vinculada al mundo de la comunicación en el año 2016, y desde aquella primera cita no volvieron a separarse, dando inicio a una relación que con el tiempo se consolidó en un proyecto de vida compartido. La llegada de su hijo Bautista marcó un antes y un después para la pareja, que siempre se destacó por ser muy unida y de perfil bajo.

Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg llevan más de 10 años juntos y tienen dos hijos (Foto: Instagram @ngmagaldi)

Sin embargo, el camino no fue sencillo. La pareja atravesó una experiencia dolorosa que puso en riesgo la salud de Betiana y dejó una huella profunda en la familia. A partir de allí iniciaron un proceso de tratamiento de fertilidad que tuvo avances y retrocesos, con la carga emocional que eso implica. “Fue un proceso intenso. Llegué a tener en mi celular diez alarmas programadas para no olvidarme de la inyección y las alarmas de cada pastilla que debía tomar. En varios intentos, los folículos parecían avanzar bien, pero, al descongelarlos, ninguno sobrevivía. Tuve, además, un embarazo anembrionario y fui a cirugía. Aun así, tenía fe. No quería aflojar”, contó Betiana hace un tiempo, al respecto de ese camino.

Tras años de búsqueda y perseverancia, la historia tuvo finalmente un giro esperanzador: gracias al tratamiento de fertilización in vitro, la pareja logró concretar el sueño de agrandar la familia y dio la bienvenida a su hija Cata en 2025.

La llegada de Cata marcó un antes y un después en su vida familiar (Captura: Instagram @ngmagaldi/@betianawolenberg)

Así, entre nuevos proyectos profesionales y una vida familiar que hoy transita un momento de plenitud, Nicolás Magaldi construye un presente lejos de lo mediático, pero más cerca de sus verdaderas prioridades. Con la mirada puesta en el futuro, apuesta al crecimiento personal, al trabajo creativo y al valor de los vínculos, dejando en claro esta nueva etapa de su vida.