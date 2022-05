Yanina Latorre reveló la picante propuesta que le hicieron El Polaco y Silvina Luna y por qué la rechazó

Yanina Latorre logró ganarse el cariño de muchos televidentes -y el desprecio de otros tantos- gracias a su falta de filtros a la hora de hablar. Rápida para responder y portadora de una peligrosa “lengua karateka”, la panelista no retrocede ante ningún conflicto. Sin embargo, hay ocasiones en las que su velocidad y transparencia le pueden jugar en contra ya que la llevan a revelar secretos que, quizás, deberían permanecer guardados. Un claro ejemplo fue la noche del miércoles en LAM (América), cuando compartió con sus colegas y con su gran audiencia la escena subida de tono que vivió junto al Polaco y a Silvina Luna un par de años atrás.

Yanina Latorre reveló la picante propuesta que le hicieron El Polaco y Silvina Luna

Todo comenzó cuando reprodujeron en pantalla el avance de un nuevo ciclo de entrevistas que conducirá El Polaco por la pantalla de América y que transcurrirá en el interior de una camioneta, donde llevará a diversas celebridades mientras mantienen una descontracturada conversación. En cuanto el clip terminó y tanto las angelitas como Ángel de Brito empezaron a dar sus opiniones sobre la propuesta, Yanina Latorre no pudo contenerse y disparó un picante comentario.

“Si me subo a una camioneta con el Polaco terminamos en un hotel”, lanzó, con una sonrisa pícara. Ante la sorpresa de los presentes, menos del conductor que hace años conoce el interés de su amiga por el músico, aseguró que siente una gran atracción. Lejos de detenerse ahí, ella redobló la apuesta con una inesperada revelación. “Me encanta, una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no”, manifestó, y provocó un revuelo en el estudio.

Yanina Latorre y Carlos Bernal en el Bailando Prensa Ideas del Sur

Antes de que Ángel pudiese detenerla, especificó que la tercera sería Silvina Luna quien, en ese entonces, estaba en pareja con el artista. “Yo me venía haciendo la canchera en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba. Fui a una fiesta del Bailando, con todos los participantes, estaba ahí impecable con mi bailarín y él se me empezó a acercar cada vez más”, relató.

El escenario de la llamativa propuesta fue una fiesta del Bailando por un sueño (eltrece) que, de acuerdo a la protagonista, “era un quilombo”. Esa noche se encontraban muchos de los participantes del ciclo del 2017, en el que coincidieron los tres personajes. No obstante, a pesar de que había expresado su deseo previamente, Yanina no se animó a concretar lo que había manifestado con tantas ganas.

Entre risas, admitió: “Me vino a encarar con Silvina Luna. Yo estaba con Jey Mammon, le dije ‘vámonos de acá’ y nos fuimos bailando entre la gente, rajamos corriendo”. Sorprendida, Nazarena Vélez aplaudió la apertura de mente de la ex Gran Hermano y se asombró de que la situación no generara conflictos entre las dos mujeres que serían parte del encuentro sexual.

El Polaco y Silvina Luna estuvieron juntos durante un año Instagram - Archivo

“Ayer estuve con Barby Silenzi - pareja de El Polaco y madre de su hija-. Es amiga”, expresó Latorre, con el fin de dar a entender que la situación estaba aclarada. Para terminar, aseguró que lo suyo es más una fantasía que un deseo de que se haga realidad y expresó: “Lo fui a ver mil veces. Soy muy fan de él. Además, en mi próximo cumpleaños quiero que venga a cantar él”. Ya con eso aclarado y tras muchas risas, el programa continuó su curso como si nada.