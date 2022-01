El llamativo motivo por el que Nicolas Cage no quiere que lo llamen actor

El lenguaje es la herramienta con la que los seres humanos construyen la realidad. Con el paso del tiempo, los términos y las definiciones mutan, muchas veces impulsados por los cambios sociales y políticos que atraviesan las sociedades. En la actualidad, la autopercepción es un factor fundamental a la hora de debatir las diversas maneras de hablar. Como parte de esta tendencia, Nicolas Cage reveló que no le gusta que le digan “actor”.

El artista norteamericano participó en el podcast Variety’s Awards Circuit en donde reflexionó sobre su rol dentro de la industria y habló de su película más reciente. Durante uno de los puntos claves de la entrevista, Cage aseguró que no se siente cómodo con el título de “actor” y manifestó que prefiere que la gente lo conozca como un “tespiano”.

“Para mí siempre implica: ‘Oh, es un gran actor, por lo tanto, es un gran mentiroso’”, dijo, para explicar el motivo real detrás de su aversión por la palabra. Y continuó, sin importar que esta particular aclaración pudiese generarle una catarata de críticas: “Así que, con el riesgo de sonar como un imbécil pretencioso, me gusta la palabra ‘tespiano’, porque significa que entras a tu corazón, o que entras a tu imaginación, o a tus recuerdos o a tus sueños, y que traes algo de vuelta para comunicarlo al público”.

La mala noticia para Nicolas Cage es que esta adaptación solo podrá realizarse cuando se hable de él en inglés En español, la palabra “tespiano” no existe. El término original es el inglés “thespian”, que funciona en muchos ámbitos como sinónimo de “actor”, y nace en la antigua Grecia de la mano de Thespis de Ikaria, quiem mismo pasó a la historia como el primer ser humano en subirse a un escenario para actuar.

Pasado el singular pedido, la estrella de Hollywood se refirió a su proyecto cinematográfico más reciente. En julio del 2021 se estrenó la película Pig (cerdo, en español), en donde se narra la inesperada travesía de un buscador de trufas que regresa a la ciudad para encontrar a quien le robó su chancho, el cual es primordial para su trabajo de encontrar el preciado hongo.

Nicolas Cage en Pig, pelicula escrita y dirigida por Michael Sarnoski

El film, escrito y dirigido por Michael Sarnoski, fue muy halagado por la crítica no solo por la historia sino también por el impecable trabajo del protagonista. “Un estudio del dolor y el arrepentimiento, con un Nic Cage que ha recordado cómo transmitir estas emociones a través de sutiles gestos faciales y acciones específicas”, se puede leer en la plataforma cinéfila Rotten Tomatoes.

Nicolas Cage fue, en una época, considerado uno de los grandes nombres de Hollywood e incluso se llevó el Óscar a Mejor Actor en 1995 por su interpretación en Adiós a Las Vegas. Sin embargo, tuvo una desafortunada racha de trabajos malos que lentamente lo desplazaron del podio. Él es consciente de esta situación y, por eso mismo, contó que considera al director de Pig como a un ángel.

Nicolas Cage en el film "Adiós a Las Vegas" que le ganó el Óscar a Mejor Actor

“Sabía después de un par de fracasos que me habían marginado en el sistema de estudio y que no me iban a invitar”, expresó. “Siempre supe que haría falta un joven cineasta que regresara o recordara algunas películas que había hecho y supiera que yo podría ser el adecuado para su guion y me redescubriría. Y por eso no es solo Miguel, es el Arcángel Miguel”, finalizó, agradecido por esta nueva oportunidad.