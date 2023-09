escuchar

Fede Bal apareció de sorpresa en el programa de su madre, Carmen Barbieri, para pedirle perdón por la ausencia en la cena que había pactado luego de su viaje. Sin embargo, en un momento de la charla, la conductora revivió un viejo escándalo entre él y la panelista Estefi Berardi, quienes habrían protagonizado un romance cuando el actor estaba de novio con Sofía Aldrey.

Esta semana, un pequeño inconveniente en la familia generó que los programas de espectáculo revivieran un fuerte rumor entre dos personajes de la farándula argentina. En un momento de Mañanísima (Ciudad Magazine) apareció Fede Bal y rápidamente se puso de rodillas. “No tenés perdón”, señaló la conductora, mientras se reía y culpaba a la producción de la sorpresa.

Fede Bal sorprendió a su madre Carmen Barbieri

“Vengo a pedir perdón”, indicó entre risas y su madre lo castigó: “Quedate un rato largo ahí, y contale a la gente qué me hiciste ayer”. Luego Fede Bal procedió a contar lo sucedido. “Tuve un problema grande porque yo nunca falto a mi palabra, es el tesoro más preciado. Yo le dije ‘llego el martes, el martes voy a cenar con vos’. Cuando vuelvo, llego de un viaje largo, y no sé qué hora es, no sé dónde estoy ¡Me quedé dormido! Mi mamá me hizo un guiso, me compró comida para llevarme a casa”, explicó.

Carmen Barbieri lanzó más leña al fuego y comentó: “¡Hasta las 22 lo estuve esperando! Nunca esperé a un hombre ni media hora. (...) No contestaba el teléfono y pensé que estaba con una chica”.

Sin embargo, lo más curioso de la jornada se dio en plena entrevista al actor, que se sumó a la mesa integrada por Estefi Berardi y Pampito. En un momento, la conductora le consultó al invitado: “Ahora que vas a Mar del Plata, ¿vas a alquilar una casa más grande, no?”.

El ida vuelta entre Fede Bal y Estefi Berardi

“Me dijiste que estabas buscando un caserón para la temporada de verano”, acotó Estefi Berardi y ahí nomás Barbieri advirtió: “Ah, se siguen hablando ustedes”. “¿Yo te dije eso, cuándo?”, contestó Bal.

Pero ante la poca memoria, la panelista le recordó “Me dijiste y me preguntaste ‘¿vas a venir?’”. Carmen Barbieri miró a su hijo y le hizo la pregunta de rigor. “Ustedes hablan por teléfono a cada rato, ¿vos salís con ella?”, consultó.

Sin embargo, Fede Bal respondió “Vos estás loca, está de novia, nunca salí con ella”. Berardi, por su parte, sumó y cerró: “Somos amigos, ¿por qué no voy a hablar con Fede? Siempre fue respetuoso conmigo”.

Cabe señalar que cuando Fede Bal se separó de su exnovia Sofía Aldrey, Yanina Latorre mostró diferentes chats del actor con sus múltiples infidelidades y una de las implicadas fue Estefi Berardi, quien nunca reconoció que tuvo un romance con él y generó discordia con su excompañera de LAM (América).

No obstante, las sospechas quedaron en la memoria de todos, ya que la panelista aseguró que las capturas se las había enviado Aldrey.

“En un momento te agarré el pelo y tu cara de placer Estefi, me la quiero tatuar en el pecho”, decía Bal en la captura de la conversación difundida. “Jaja viste”, respondió ella junto a un emoji de enamorada y pregunta: “¿Al final viajás?”. “Mañana. Hoy me quedo. Estoy cansado. Tengo que encarar todo el desarme de las ropas y las cosas de mi ex. Te lo regalo”.

“Uh, qué quilombo. Suerte con eso. Tus fans me escriben y me dicen que borraste fotos. Están en todo. Me dan risa”, concluyó el íntimo ida y vuelta entre ambos.