El llanto de Guillermina Valdes frente a las cámaras: “Tengo hijos que eligieron un camino propio”

En la emisión de este jueves de “La Academia” de ShowMatch, Lizardo Ponce conmovió a Guillermina Valdes y al resto del jurado con su emotiva presentación en homenaje a la comunidad LGBT. La pareja de Marcelo Tinelli no pudo contenerse y se quebró en en vivo luego de ver la performance del participante.

En su actuación, Ponce y sus compañeros desplegaron un show en el marco de la Semana del Orgullo que tocó algunas fibras sensibles, en especial de Valdes, quien se sintió interpelada por el presente de sus hijos. A diferencia de los otros integrantes del panel, la modelo y empresaria no logró disimular su profunda emoción, que quedó en evidencia al momento de su devolución.

Ponce comenzó su performance de baile con diversas frases que reflejaban estereotipos: “Los hombres no lloran”, “las mujeres no juegan al fútbol”, “mujer tenías que ser”, “hombres de celeste, mujeres de rosa”. Después, las pantallas de la pista reflejaron distintas noticias de crímenes homofóbicos y abusos.

En medio de la coreografía, Lizardo y su equipo se detuvieron en el escenario y le cedieron el protagonismo a las declaraciones de algunas celebridades que sufrieron este tipo de discriminación como Florencia de la V o Lizy Tagliani.

El homenaje de Lizardo Ponce la comunidad a LGBT

Luego, acompañados por el tema “I Want To Break Free” de Queen, finalizaron su presentación con un contundente mensaje: “Usá el color que te gusta usar. Hacé lo que te haga feliz. Vestite como quieras”. En el cierre, Ponce intentó agregar: ”El amor que nos legaron...” pero, movilizado, ahogó sus palabras y no consiguió finalizar el número.

En medio de un estudio conmovido, al dar su veredicto, Valdés comenzó: “Hola a todos, voy a intentar hablar lo que pueda hablar”. Inmediatamente hizo un silencio para intentar contener sus lágrimas. Con la voz quebrada y los ojos vidriosos, continuó: “Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos y entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros”.

Tras otra breve pausa, añadió: “Somos guías y estamos para acompañar. Creo que evitaría un montón el sufrimiento en el mundo si simplemente dejamos que cada uno se exprese y sea quien quiera y tiene que ser en cada momento de su vida”.

El llanto de Guillermina Valdes en vivo

“Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas, si hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Me parece que ya hay demasiado dolor en el mundo para encima agregar sufrimiento en nuestras casas”, siguió.

Luego, se tomó un momento para referirse al movimiento LGBT y afirmó: “Nos tenemos que hacer fuertes, crear lazos y respetarlos. Y así respetar la elección que cada uno hace de su vida”.

Finalmente, concluyó: “Sabía que este homenaje me iba a tocar. Simplemente tenemos que decirles a nuestros hijos: ‘Sé feliz’. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo. Basta de etiquetas. Gracias, chicos. En las casas se necesita esto”.