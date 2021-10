La China Suárez volvió al país: qué dijo cuando le preguntaron por el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

La China Suárez regresó a la Argentina tras una estadía en Europa en la que participó de distintos proyectos profesionales. Después de quedar envuelta en la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz volvió al país y fue sorprendida por la prensa, a pesar de sus intentos por pasar desapercibida en el aeropuerto.

En Europa, Suárez integró el elenco de un film en el que también actuó el actor español Álvaro Morte, uno de los protagonistas de La Casa de Papel (Netflix). Con las jornadas de filmación de ese proyecto terminadas, la actriz voló en la compañía aérea Iberia y aterrizó en el país el jueves 28 de octubre a las 14.30 horas. Allí, se la pudo ver acompañada de sus hijos y de las tres niñeras que la ayudan con los Magnolia, Amancio y Rufina.

El regreso de la China Suarez al país Gerardo Viercovich

“Qué calor que está haciendo”, fue su comentario ante las insistentes consultas de la prensa sobre la polémica ocurrida días atrás que surgió luego de la filtración de una serie de chats que mantuvo con el delantero del Paris Saint-Germain. Además de las sorpresiva respuesta, la actriz comentó que estaba muy conforme con su estadía en España y con el trabajo que realizó en ese período.

Regreso de la China Suarez de Madrid. Ezeiza Gerardo Viercovich

Además de la compañía de los niños y de las empleadas que los cuidan, otro elemento en la llegada de la China llamó la atención: la gran cantidad de valijas con las que llegó al país.

Días atrás, poco después de que se desate el escándalo internacional entre Wanda Nara y Mauro Icardi, María Eugenia Suárez publicó un fuerte descargo en sus redes sociales. “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó la actriz en sus Instagram Stories.

Luego, añadió: “He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”. Después, Suárez definió que “lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”. Y agregó: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”.

En otro pasaje del comunicado, sumó: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es totalmente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación”. Además, asumió que cierta “inexperiencia” le jugó una mala pasada. “Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”, aclaró.

En el cierre de su descargo, Suárez concluyó: “Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirve solo como un descargo sino también para reflexionar sobre nosotras”.