Flor de la V contó el calvario que vivió cuando trabajó en Los Roldán: “No la pasé bien”

Florencia de la V estuvo invitada el miércoles en Los Mammones (América) y allí, en un mano a mano con Jey Mammon, recordó su paso por Los Roldán, la novela que Telefe emitió en 2004. Lejos de destacar que fue una linda experiencia, sorprendió al dar detalles de lo mal que la pasó.

“Me pasó de todo ese año, fue muy difícil. No lo disfruté. No disfruté todo lo que fue el 2004. La pasé mal porque no estaba acostumbrada a la exposición”, expresó Florencia, que en la ficción encargó al personaje de Liza Roldán.

Flor de la V recordó su mala experiencia en Los Roldán

En ese sentido, agregó: “Me pasaban cosas divinas con el público, pero mi imagen generaba muchas cosas. Estaba en el ojo de la tormenta. Se debatía mi sexualidad, mis genitales y todo el tiempo había cosas que se decían. Fue difícil convivir con eso”.

Asimismo, la conductora explicó que en esa época tuvo contó con un apoyo muy especial que la ayudó a seguir con su carrera: “En aquel momento me refugié en Jorge Ibáñez y en Pablo (su marido) quien me acompaña hace más de 20 años”.

Flor de la V estuvo con Jey Mammon (Foto: Instagram/@flordelave)

Al escucharla, Jey hizo mención a Paul e Isabella Goycochea, los hijos de la pareja que ya tienen diez años. Al hablar de su familia, Florencia remarcó: “Es lo más importante que tengo. Es el sueño que he soñado, pero nunca creí en concretar. Esas cosas las trato de disfrutar al máximo. Están constantemente llenándome de amor y de cariño. Es algo hermoso”.

Flor de la V recordó un gesto de Isabel ‘la Coca’ Sarli

La productora recordó en el programa otro momento difícil que atravesó en su carrera: cuando no pudo utilizar más el nombre “Florencia de la Vega” a los 21 años, por una denuncia de otra mujer que se llama así.

Ahí entró en escena Sarli: “Yo estaba haciendo la temporada con ella en Carlos Paz y me acuerdo que sucedió esto donde esta persona había mandado cartas de documentos a los canales en donde no me podían nombrar”.

El dulce gesto de la Coca Sarli hacia Flor de la V

En ese sentido se explayó: “Me acuerdo que taparon mi nombre de la marquesina y la Coca, amorosa que la amo que tuve el placer de compartir muchas noches con ella, me acuerdo que me dijo: ‘Florencia yo te doy mi apellido’”.

Al terminar la tierna historia, Flor contó cuál iba a ser su nombre originalmente. “Me iba a poner Karen”, aseguró muy orgullosa. “Pero me daba muy gato así que me lo saqué”, agregó apresurándose a pedir disculpas a todas las personas con ese nombre en medio de las carcajadas del conductor.