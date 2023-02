El llanto de Walter Alfa Santiago al hablar sobre la muerte de su mamá: “La cuidé hasta el último día”

escuchar

Walter “Alfa” Santiago consiguió cumplir uno de sus objetivos máximos luego de su paso por Gran Hermano (Telefe). El hecho de convertirse en un personaje público y pasearse por los programas de televisión, lo llevaron a mostrar otra faceta suya. En esta ocasión el hombre de 60 años volvió a referirse a su madre y el dolor que le causó su fallecimiento.

Alfa se conmovió al hablar de la muerte de su madre

Esta no es la primera vez que Alfa se quiebra en vivo tras hablar sobre su madre. Días atrás manifestó la devoción que tenía por Delicia en LAM (América) y este miércoles fue en Neura, de la mano de Miguel Wiñazki cuando rompió en llanto. El exparticipante de Gran Hermano dejó en claro la nostalgia que le genera hablar sobre el pasado de su progenitora.

“Era una muñequita. Cuando volví de Estados Unidos la llevaba a comer, la llevaba a jugar al buraco con sus amigas. La cuidé hasta el último día que estuvo internada. Me quedé al lado de ella, dormía todos los días al lado de ella porque ella había hecho lo mismo y mil veces más por mí”, comenzó Alfa, quien especificó que Delicia falleció en 2016.

“Me llamaron a las 5:30 de la mañana, estaba en la Trinidad de Palermo y me dijeron ‘su mamá se descompensó’. Cuando llegué, entré a la habitación corriendo, en menos de tres minutos y todavía estaba en la cama. Fue jodido”, dijo Walter Santiago al tiempo que sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró.

Luego de unos segundos, Wiñazki le preguntó acerca de qué pensarían sus padres de verlo en los medios de comunicación. “Ahora yo creo que estarían contentos de verme a mí. Creo firmemente de que hay algo más allá, no es todo sin sentido lo que vivimos acá. Estoy convencido de que hay algo más allá. Creo que hay una fuerza superior”, sentenció uno de los exjugadores más polémicos de esta edición de Gran Hermano.

Alfa no aguantó el llanto y se quebró en vivo en LAM al hablar de su mamá: “Daba la vida por mí”

Al momento de abandonar la casa de Gran Hermano, Walter “Alfa” Santiago visitó el estudio de LAM (América) en donde se sometió a las duras preguntas de Ángel de Brito y el panel de periodistas que lo acompañan. Esa fue la primera vez que el exjugador habló de su madre y rompió en llanto frente a las cámaras.

Alfa no aguantó el llanto y se quebró en vivo en LAM al hablar de su mamá: “Daba la vida por mí”

Durante su entrevista con el conductor del magazine habló sobre su vida previa a la fama y sacó a relucir su lado más vulnerable al compartir emotivos recuerdos con el público. En el 2001, Alfa se mudó a Miami, en donde trabajaba en el negocio de la compra y venta de autos. Sin embargo, en el 2013 volvió a la Argentina y, entre lágrimas, le explicó a de Brito que tomó esa decisión por amor a su madre.

“Ella me dijo algo que no me olvido nunca más. Me dice ‘vos luchaste mucho por lo que hiciste allá, si a mi me pasa algo, la que va a viajar para estar para siempre con vos soy yo’. Y me sentí una basura, sentí que le estaba negando a mi mamá los cariños y los mimos de un hijo”, expresó, con la voz tomada por la emoción.

En ese momento, tomó la decisión definitiva de regresar a su tierra natal. “Ese abrazo que nos dimos en Ezeiza, valió la pena todo”, admitió. Todavía conmocionado por el emotivo recuerdo, expresó que de ella aprendió cómo amar incondicionalmente. “Daba la vida por nosotros”, reconoció, y dejó escapar algunas lágrimas.

