El domingo 12 de febrero y apenas una semana antes de cumplir cuatro meses dentro Gran Hermano (Telefe), Walter “Alfa” Santiago se despidió de la casa más famosa del país. Al igual que todos los participantes que, antes que él, fueron eliminados del reality, en los días siguientes dio el presente en diversos ciclos televisivos dedicados a la farándula y, en la noche del miércoles, le tocó enfrentarse cara a cara con las angelitas en LAM (América). Una vez allí, el ahora exhermanito habló sobre su experiencia en el programa y de su vida antes de la fama, punto en el que no pudo contener las lágrimas al recordar a su familia.

Alfa no aguantó el llanto y se quebró en vivo en LAM al hablar de su mamá: “Daba la vida por mí”

El 17 de octubre, Walter Santiago se presentó como uno de los 18 nuevos participantes de Gran Hermano ante una audiencia multitudinaria que lo veía desde cada rincón del país. A partir de ese mismo día, pasó a convertirse en uno de los jugadores más polémicos y polarizantes de la historia del reality.

Sin embargo, con 60 años de edad y una vida llena de historias, su paso por la pantalla chica fue tan solo un ítem dentro de una larga lista de anécdotas (algunas exageradas o inventadas, según reveló en diálogo con Ángel de Brito), entre las que se destacaron encuentros con famosas, múltiples parejas, varias experiencias cercanas a la muerte y 13 años viviendo en el exterior.

Alfa fue uno de los personajes más polarizantes de Gran Hermano Archivo

Aunque su visita al estudio de LAM tres días después de su eliminación no le brindó el tiempo suficiente para abarcar las experiencias equivalentes a seis décadas -incluyendo los mil y un escándalos que protagonizó desde el inicio del reality-, durante su entrevista con el conductor del magazine habló sobre su vida previa a la fama y sacó a relucir su lado más vulnerable al compartir emotivos recuerdos con el público.

En el 2001, Alfa se mudó a Miami, en donde trabajaba en el negocio de la compra y venta de autos. Sin embargo, en el 2013 volvió a la Argentina y, entre lágrimas, le explicó a de Brito que tomó esa decisión por amor a su madre.

Alfa quedó eliminado de la casa de Gran Hermano

Diez años atrás, mientras aún vivía en Estados Unidos, tras enterarse de la muerte de una de sus tías, habló con su mamá para tranquilizarla y decirle que iba a volver al país para acompañarla. “Ella me dijo algo que no me olvido nunca más. Me dice ‘vos luchaste mucho por lo que hiciste allá, si a mi me pasa algo, la que va a viajar para estar para siempre con vos soy yo’. Y me sentí una basura, sentí que le estaba negando a mi mamá los cariños y los mimos de un hijo”, expresó, con la voz tomada por la emoción.

En ese momento, tomó la decisión definitiva de regresar a su tierra natal. “Ese abrazo que nos dimos en Ezeiza, valió la pena todo”, admitió. Todavía conmocionado por el emotivo recuerdo, expresó que de ella aprendió cómo amar incondicionalmente. “Daba la vida por nosotros”, reconoció, y dejó escapar algunas lágrimas.

LA NACION