Gran Hermano: un grito desde el exterior hizo estallar de furia a Julieta y cortaron la transmisión

Desde su entrada a la casa de Gran Hermano (Telefe) cuatro meses atrás y a pesar de todavía encontrarse dentro de la competencia, Julieta Poggio logró convertirse en una de las caras más recordadas del programa y son muchas las figuras de la televisión que opinaron que tiene un brillante futuro en el medio una vez que termine el ciclo.

El grito desde afuera que dejó sin palabras a Julieta en Gran Hermano: “Yo escuché”

Pero junto a dicha fama también vienen las polémicas y, en las últimas semanas, comenzaron a correr rumores que indican que su novio le habría sido infiel. Aunque, hasta ahora, ella no estaba enterada, un grito desde afuera de la casa la alertó y le provocó una gran angustia.

Cuatro meses atrás, Juli se despidió de sus seres queridos para entrar a la casa más famosa del país en pos de ganar, no solo fama, sino también un abultado premio de 15 millones de pesos. El distanciamiento no le fue para nada fácil y, cada día que pasa, la joven recuerda y habla de lo mucho que extraña a su novio Lucca Bardelli quien en repetidas ocasiones utilizó sus redes sociales para expresar sus deseos de volver a reencontrarse con ella.

Julieta Poggio y su novio, Lucca Bardelli (Foto Instagram @poggiojulieta)

Sin embargo, desde el inicio del programa las redes sociales se vieron invadidas por versiones e historias que indican que Bardelli le fue infiel a Poggio en repetidas oportunidades. Hay quienes aseguraron haberlo visto con otras chicas en boliches y, en los últimos días, una joven llamada Rocío Galera compartió en Twitter las capturas de pantalla que mostraban los chats que le habría enviado en un intento de conquistarla.

“Bebé, me volvés loco”, escribió Bardelli. “Decime cuándo volvés a Luján y te busco. Quiero que hablemos” , rezaba otros de los mensajes. Cuando Galera le dejó en claro que no quería vincularse con alguien que estuviese en pareja, él replicó: “Ya lo hablamos y no es que no tenga código, veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo alzada que está, hasta Cami se dio cuenta cómo lo coquetea y me hablás de códigos a mí”.

Los mensajes que el novio de Julieta Poggio de Gran Hermano le habría enviado a otra joven

Por su parte, Julieta continúa dentro del popular reality sin saber que su pareja la habría engañado e, incluso, en la gala del martes se emocionó cuando su hermana Camila, quien entró a la competencia junto a otros familiares de los demás jugadores, le entregó un par de regalos enviados de su parte. Estos incluían un osito de peluche y una remera suya, ambos bañados en el perfume que él usa.

No obstante, se vio bruscamente expuesta a lo que sucede en la vida real cuando, desde afuera de la casa, alguien gritó: “Julieta, Lucca te cagó. Julieta cornuda”. Todo con tan mala suerte que ella estaba sentada en el patio y pudo escuchar todo. Aunque en un principio entendió que la frase indicaba que la apoyaban, después de unos minutos logró procesar lo que acababa de oír y desde la producción cortaron rápidamente la transmisión.

Cuando las cámaras volvieron a activarse, mostraron cómo las demás jugadoras intentaban consolar a Poggio. En cuanto a su hermana, quien está al tanto de lo sucedido, no puede explicarle nada ya que podría ser sancionada por revelar información del exterior, accionar que va en contra de las reglas y podría ganarle la expulsión a ambas.

