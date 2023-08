escuchar

Este jueves, falleció Mariano Caprarola a los 49 años. Si bien no se determinó la causa de su muerte, la noticia inesperada consternó a todos los famosos que rápidamente se manifestaron en las redes sociales y expresaron su dolor. Entre ellos, Luciana Salazar y Ángel de Brito, fueron los primeros en dejar sus mensajes. Antes del deceso, el panelista de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) se habría sometido a controles de rutina por la calcificación renal, los cuales hacía periódicamente por las complicaciones derivadas de las cirugías estéticas que Aníbal Lotocki le realizó en 2010.

“¡¡¡Dios mío qué horror!!! ¿Otra víctima de Lotocki? Ay su mamá por Dios. No lo puedo creer”, expresó Luciana Salazar en su perfil oficial de Twitter luego de la terrible noticia que comprometió a quien consideraba su amigo. Además, De Brito informó: “Falleció Mariano Caprarola. Estaba Internado. #QEPD (Que en paz descanse)”.

Luciana Salazar y Ángel de Brito presentaron sus condolencias ante la muerte de Mariano Caprarola (Fuente: Twitter)

Al mismo tiempo, Sebastián Perello Aciar, conocido como “Pampito”, también le dejó un emotivo menaje a Caprarola en sus redes. “Falleció Mariano. Qué triste. #QEPD”. Otra de las personas que se hizo presente y señaló la pena que le generó la noticia fue Pamela Sosa. Mediante una Storie de Instagram escribió: “Que descanses en paz. Basta de más víctimas de Aníbal Lotocki”. Sobre el texto colocó la imagen de una rosa negra y clamó: “Qué tristeza por Dios”.

El mensaje de Pampito tras la muerte de Caprarola (Fuente: Twitter)

En tanto, la locutora Marcela Godoy escribió: “Murió Mariano Caprarola. Tenía 49 años. En shock estoy. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. No lo conocí, pero no hay nadie que no me diga lo buena y generosa persona que era… “.

El sentido mensaje de Pamela Sosa tras la muerte de Mariano Caprarola (Fuente: Instagram/@pamelasosaok)

Además de los saludos del entorno del espectáculo y los medios de comunicación, desde sus propias redes sociales, La jaula de la moda redactó un emotivo texto que rápidamente se viralizó. Allí mencionaron su trabajo con el productor artístico y remarcaron el profundo dolor y la angustia que les generó su pérdida.

“Es un momento muy difícil para todos tus compañeros y amigos. Infinidad de buenos momentos vienen a nuestra mente. Hoy físicamente te fuiste y cuesta mucho entender qué paso. Un golpe impensado, un golpe injusto. Te recordaremos siempre con tu hermosa energía, alegría y amistad. Acompañamos a tu familia y te mandamos todos los besos del mundo donde sea que estés”, dice el comunicado de Instagram, a la vez que acompaña a un collage de fotografías de Mariano en su mejor momento, tanto en el estudio del programa como en su vida habitual.

El texto que escribió La Jaula de la Moda tras la noticia del fallecimiento de Mariano Caprarola (Fuente: Instagram/@lajauladelamoda)

En la sección de comentarios, diferentes personas del ambiente plasmaron sus recciones. Una de ellas fue Ailén Bechara, que escribió: “No lo puedo creer”; Jimena Monteverde expresó:”Qué tristeza”; Claudia Ciardone también se hizo presente y expuso: “No tengo palabras para expresar lo que siento, solo me queda decirle a la familia que es La jaula de la moda que los acompaño en el dolor y a Mariano, un hasta siempre”. Por su parte, Areceli González señaló: “Tan triste tan”.

Junto a aquellas expresiones de afecto a Mariano, también se sumó el saludo de Horacio Cabak, compañero del productor artístico en el programa que se emite en Ciudad Magazie. Desde sus redes, el conductor publicó una foto de Caprarola en blanco y negro y agregó un emoji de corazón.