El look de Lali Espósito para el festejo de su cumpleaños en Brasil: tacos, lentejuelas y un vestido que dio que hablar

Mariana “Lali” Espósito cumplió 35 años y lo celebró a varios kilómetros de la Argentina. La artista se encuentra en Brasil para la presentación de Glaxo en el Festival de Río de Janeiro. Pese a la distancia, celebró con un look que rememoró a la década de los 80 y más tarde, junto a un agradecimiento a sus fans, publicó un álbum de fotos de aquella escena.

El 10 de octubre se convirtió en un festejo particular, lejos de sus amigos y familia, a diferencia del año pasado. Sin embargo, en las imágenes que compartió, se la pudo ver en la habitación del hotel donde se hospedó, en el asiento trasero de un auto y luego en una sala de cine con una copa de vino.

El posteo que hizo Lali por su cumpleaños número 35 (Fuente: @lali)

“Cumpleaños re feliz. Gracias a todos por el cariño y los buenos deseos”, escribió Lali en el posteo y añadió un emoji de corazón. A la par, en el carrusel se aprecia el atuendo que escogió para la sesión de fotos.

La cantante escogió un vestido lila de terciopelo con terminaciones en rosa y una falda con tajo y un bolado de lentejuelas en el mismo tono. Además, utilizó un par de zapatos de taco aguja en color negro y un par de aros también con lentejuelas. En cuanto al peinado, usó el pelo suelto y destacó sus tradicionales ondas.

El vestido de Lali fue de terciopelo en tono lila (Fuente: @lali)

Un detalle que tampoco pasó desapercibido entre los usuarios fueron las uñas rosas de Lali, las cuales combinaron a la perfección con el outfit de noche.

“Feliz cumple, linda Lali. Siempre potra, te queremos”, reaccionó Paula Pareto en la sección de comentarios de ese carrusel. Allí también se sumó Nathy Peluso, que escribió: “Feliz cumple, potra” y Marley: “Muy diosa, feliz cumple”.

La reacción de los famosos a las fotos de Lali (Fuente: @lali)

Lali Espósito viene de celebrar su despedida de soltera en las playas de Brasil junto a su círculo más íntimo de amigas. Luego agregó una despedida extra en Buenos Aires donde acudieron algunos famosos. Sin fecha confirmada, la cantante pop está camino a casarse con Pedro Rosemblat y se espera que sea uno de los eventos más importantes del año.

Lali posó en una sala de cine con su vestido y una copa de vino (Fuente: @lali)

El llamativo saludo que recibió Lali Espósito por su cumpleaños

El sábado se hizo viral un video en Instagram que muestra a un grupo de bailarines africanos con la foto de Lali impresa y una dedicatoria especial. A continuación, los hombres (con vestimenta tradicional) organizan un baile mientras de fondo suenan diferentes temas musicales de la artista.

La dedicatoria curiosa que recibió Lali por su cumpleaños

La página que subió el material es Niudance. La dedicatoria combina español e inglés y el saludo oficial fue un simple: “Feliz cumpleaños, Lali Espósito, I love you so much (te amo mucho)”. A continuación lanzaron un beso y empezaron con su baile.

Lo cierto es que Niudance ofrece saludos personalizados por encargo. La plataforma permite elegir una fotografía, un mensaje y la música para que los bailarines preparen el video. Se trata de una felicitación contratada; pero aún no trascendió quién encargó la de Espósito.

El saludo de Pedro Rosemblat a Lali por su cumpleaños

Entre los mensajes de felicitaciones y cariño a la compositora de “Payaso” y “N5”, el que más ternura causó en las redes sociales fue el de Rosemblat, quien publicó una foto en las historias de Instagram de Lali vestida de negro, con gorra y un parlante en las manos, y con “Viva el sol”, de Jairo, como música de fondo. “Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió.