Caramelito Carrizo se separó luego de 25 años en pareja: “Dolió mucho”

El 2022 fue un año muy duro para Cecilia “Caramelito” Carrizo por la muerte de su hermano, Martín, en enero y el anuncio de su separación, en diciembre. A través de las redes sociales, transmitió sus sentimientos al respecto, conforme sucedieron los hechos. Ahora, a cuatro meses de la ruptura con Damián Giorgiutti, tras 25 años en pareja, reveló el porqué de esta decisión, la cual dio un giro a su vida que nunca imaginó.

Hace más de una década, Caramelito dio un paso al costado de los medios de comunicación, donde supo destacarse como la estrella infantil a principios del 2000, para ocuparse de conformar la familia que soñó junto a su pareja Damián Giorgiutti. Juntos son padre de dos hijos: Lorenzo (17) y Benito (13).

Si bien tuvo esporádicas participaciones en televisión, en 2021 se sumó como panelista fija de A la tarde (América). Sin embargo, el comienzo del 2022 la sacudió con la muerte de su hermano, que padecía esclerosis múltiple y a quien acompañó muy de cerca en los diversos tratamientos que afrontó.

Para fin de ese año anunció su separación y con el pasar de los meses, hoy puede ver la ruptura desde la distancia, entendiendo que fue una necesidad de su expareja. “Me dolió mucho separarme de él, yo no esperaba ni que ocurriera, pero por supuesto que acepto y respeto la necesidad de él”, señaló en diálogo con Infobae.

En la misma línea, analizó la situación atravesada en aquel entonces: “A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano y luego, su fallecimiento”. Asimismo, remarcó: “Queríamos cosas distintas”.

Actualmente, mantienen una muy buena relación, por el amor que se tuvieron y en búsqueda del bienestar de sus hijos.

“Siento que las cosas se irán acomodando, como todo en la vida. Siempre hago lo que dicta mi corazón y mi intuición. No especulo, no mido lo que digo y lo que doy”, aseguró al tiempo que afirmó que hoy se encuentra muy bien, al poder sobrepasar aquella separación que no creía que iba a suceder.

