El picante posteo de María Becerra tras la separación de Rusherking y la China Suárez

Después de varios días en los que abundaron los rumores de fuertes peleas y crisis internas, finalmente Rusherking utilizó sus redes sociales para confirmar el final de su relación con Eugenia “la China” Suárez, menos de un año después de haber blanqueado su noviazgo. De manera casi inmediata, ambas celebridades eliminaron todas las fotos de sus perfiles de Instagram en donde se mostraban juntos, incluyendo aquellas en las que promocionaron la canción que estrenaron en conjunto, “Hipnotizados”. En medio de esta escandalosa ruptura, María Becerra -exnovia del músico- compartió una picante publicación que muchos consideraron una dura indirecta.

La China Suárez y Rusherking confirmaron su separación tras menos de un año juntos Instagram: @sangrejaponesa

Un par de semanas atrás, la China Suárez y Rusherking sorprendieron a sus miles de fans al publicar “Hipnotizados”, la canción que interpretaron juntos y que estrenaron acompañada por un videoclip en donde protagonizaban su supuesto casamiento, cuyos invitados eran otros reconocidos integrantes de la movida musical urbana. Como si de un mal augurio se tratase, inmediatamente después comenzaron los rumores de crisis, versiones de peleas a los gritos previas a los shows y un distanciamiento irreparable entre los dos artistas.

Finalmente, fue el trapero oriundo de Santiago del Estero quien rompió el silencio y, con un escueto comunicado compartido en sus Stories, confirmó lo que se comentaba en los programas de televisión dedicados a la farándula. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos”, escribió. Y aclaró: “No crean las bol...ces que dicen por ahí, Euge es una de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida”.

(Captura Instagram @rusherking)

Con un tono más emotivo, la ex Casi Ángeles manifestó en su propio perfil: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

En medio del quiebre de esta pareja que, desde un principio, estuvo en el centro de todas las miradas, no faltaron los fans que fijaron la atención en María Becerra, quien estuvo en pareja con Rusherking poco antes de que él empezara a salir con la China. Es por eso que, una de sus recientes publicaciones, fue interpretada como una indirecta referida a dicha separación.

El picante posteo de María Becerra tras la separación de Rusherking y la China Suárez

En el posteo, Becerra posó sentada en su auto, con la cara totalmente seria y los ojos clavados en la cámara. A modo de descripción, simplemente sumó el emoji de un beso y un corazón. Entre las decenas de comentarios, se destacaron aquellos que lo vincularon con su exnovio. “¿Y el Rusher? Solo y gorriado”, “¿Podrán las que sacan dos temas con el novio y se separan?” y “yo sabía que Rusher y la China no duraban un año” fueron solo algunos de ellos.

Por su parte, la apodada “La nena de Argentina” se encuentra en una más que feliz relación con el músico Julián Reininger, conocido popularmente como J Rei, cuyo vínculo se hizo público a finales de octubre del 2022, luego de que ella fuese vista en uno de los shows que el músico dio en Olavarría.

