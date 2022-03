Caramelito Carrizo recordó el día que Lali Espósito debutó en su programa: “¡Era muy chiquitita!”

Caramelito Carrizo recordó el debut de Lali Espósito en su ciclo infantil Caramelito y vos, donde la cantante se presentó en el marco de un concurso en el que debía imitar a un famoso. En este sentido, la actual panelista se refirió al posterior encuentro que tuvo con la ex Casi Ángeles en el que rememoraron aquella anécdota.

“¡Lali era muy chiquitita! Lo supe porque ella posteó una foto que estaba con el Mono Coco en mi programa y contó que había ido a participar”, contó Cecilia en una entrevista con la revista Pronto.

El enorme crecimiento que tuvo como artista a veces hace olvidar los comienzos juveniles de Lali. Desde muy chica, la actriz y cantante participó de distintas producciones y comenzó a hacerse un lugar en el ambiente.

Aunque su experiencia más recordada de niña fue en Rincón de Luz, la serie de Cris Morena que se emitió durante 2003, lo cierto es que su primer contacto con las cámaras fue en Caramelito y vos. Con solo 6 años, fue convencida a bailar y divertirse en el ciclo.

En ese contexto, la exconductora del ciclo infantil mencionó esta aparición y ponderó el crecimiento de Lali con el paso del tiempo: “Muchas grandes artistas que hoy brillan sobre el escenario, eran unas niñitas en ese momento”, comentó.

La foto que Lali Espósito posteó sobre su participación en el ciclo de Caramelito Carrizo, cuando tenía 6 años Instagram

A pesar de haber compartido el momento del debut en televisión, la panelista reveló que nunca más tuvieron la posibilidad de cruzarse. Sin embargo, una entrevista radial les permitió a ambas dialogar por primera vez: “Me llamaron del programa de Andy Kusnetzoff y salí por la radio para saludarla porque ella me había mencionado y los productores me invitaron a participar de esa nota por teléfono”.

“Fue un cruce re lindo y cariñoso, pero personalmente no nos vimos”, cerró con respecto a esa charla telefónica. La entrevista a la que hace referencia Caramelito ocurrió en 2019 y fue parte de un programa del ciclo Perros de la Calle.

Lali Espósito en sus días como actriz en Rincón de Luz Instagram

Antes de que ambas pudieran cruzar algunas palabras al aire, Lali había relatado cómo fue esa primera experiencia. De acuerdo a su testimonio, era fanática de Reina en colores, el ciclo infantil de Reina Reech, y fue a Caramelito y vos con la intención de bailar: “Yo era fan de Reina, mal. Fui al programa de Caramelito y bailé Cambio dolor de Natalia Oreiro. Era un temón. Me pinté el lunar de Nati, todo igual”.

Concentrada en su objetivo, confesó que en aquel entonces no tuvo mucha predisposición a responder las preguntas de la conductora. “Fui muy mala onda con Caramelito en ese momento. Ella toda dulce me preguntó: ´Bueno, mi amor, ¿de dónde venís?´. Yo ni la miré, clavé la vista al frente, como entre tímida y mala onda”, lanzó.

Al ser consultada por el motivo de esta decisión, la artista remarcó que había ido con los objetivos claros: “Creo que yo estaba muy en modo ´(...) vine a bailar, correte Caramelito´. En el momento que me pusieron play al tema, puse sonrisa automática y arranqué”. Tras ese recuerdo de Lali, tuvo lugar el llamado a Caramelito y ambas intercambiaron elogios al aire durante algunos minutos.