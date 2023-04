Fabián Cubero insistió en que hay un conflicto entre su hija Indiana y Nicole Neumann: “Es una realidad”

escuchar

Cuando parecía que la paz había llegado entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, estalló una nueva y preocupante guerra entre ellos. Desde diciembre, Indiana, la hija mayor de la expareja, decidió mudarse de la casa de su madre a la de su padre. Si bien, se mantuvo silencio al respecto, el exjugador reveló que la modelo no tiene ahora vínculo con la adolescente de 14 años, lo que generó un ida y vuelta entre ellos. Ahora, indicó que el conflicto continúa y está bajo la supervisión de un juzgado.

En 2017, Nicole y Fabián se separaron tras una década de amor. La ruptura los llevó a tener una mediática pelea en la que sacaron los trapitos al sol y la crianza de sus tres hijas fue uno de los ejes de sus idas y vueltas ante las cámaras. Sin embargo, con el paso del tiempo, y medidas judiciales en el medio, la paz habría llegado. El ídolo de Vélez fue padre nuevamente con Mica Viciconte, y allí pareció surgir una tregua.

Indiana eligió vivir con su padre (Foto Instagram @@fabiancuberooficial))

Sin embargo, a finales de 2022 la disputa volvió a ser protagonista en el vínculo de la expareja cuando Indiana tomó la decisión de vivir con su padre. Si bien se trató de un tema que se mantuvo con hermetismo, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta mala relación entre madre-hija y fue Poroto quien dijo que el vínculo entre ellas estaba roto. Días atrás, Nicole lo desmintió, al señalar que tiene encuentros con Indiana dos veces por semana.

No obstante, el exjugador reafirmó sus palabras y en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) confirmó que tanto él como su hija no tienen contacto con la modelo. “Es un tema que lo tiene que ir resolviendo Indiana con psicóloga y con la mamá. Que cada uno diga lo que quiera. No tengo ganas de debatir el tema. Simplemente, es una realidad que está pasando”, explicó.

Fabián Cubero habló sobre el distanciamiento de su hija con Nicole Neumann

Si bien resguardó los detalles sobre el conflicto, buscó ser claro al respecto: “Lo que está pasando se está manejando íntimamente y en el juzgado donde se tiene que tratar el tema. No pasa por ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo y gracias a Dios desde que me junté con Mica generó un buen vínculo con las tres nenas”. Asimismo, remarcó que no se trata de una situación que imaginó que pasaría ya que apela a la unión familiar, que desea que se dé en este caso.

“Hay cosas que uno no se las imagina. Pero después pasan cosas y uno tiene que apoyar a sus hijos que es lo más importante en el mundo. El tema de los alimentos y los otros temas se están solucionando en la vía legal”, agregó con total mesura. Mientras, Mica Viciconte, que estaba a su lado, remarcó la gran relación de las tres niñas con su hijo Lucca, con quien buscan compartir tiempo.

Fabián Cubero contradijo a Nicole Neumann

Los rumores respecto a la decisión de Indiana son diversos y ambos padres buscan resguardar la intimidad de su hija, al no mencionar el motivo por el cual ella quiso mudarse. Sin embargo, el conflicto tomó gran escala debido a la intervención de la Justicia. Por el momento, la menor continuará viviendo con su padre.

