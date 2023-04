Lucas Benvenuto se refirió a su posible participación en Bailando por un sueño y fue tajante: “Me lo merezco”

escuchar

En las últimas semanas, el nombre de Lucas Benvenuto tomó una gran relevancia. Sus declaraciones acerca de los abusos sufridos durante su infancia y su relación con Jey Mammon, a quien denunció judicialmente, dejaron expuesto al conductor, que decidió irse del país por un tiempo. La mediatización del caso lo colocaron como una de las figuras del momento, y los rumores acerca de una posible participación en el nuevo Bailando por un sueño por América, hicieron que el joven de 30 años hiciera un fuerte descargo al respecto.

Desde Ushuaia, donde vive hace unos años, Benvenuto puso en palabras el calvario que vivió cuando fue captado por una red de pedofilia, y lo que le ocurrió después, cuando conoció a Jey Mammon, a quien denunció ante la justicia en 2020 y volvió a referirse públicamente ahora al caso.

Su relato causó conmoción y desde entonces su voz se convirtió en una de las referentes para sacar a la luz los peligros a los que se puede enfrentar un menor. En las últimas semanas, tomó gran relevancia en los medios y su figura se vinculó directamente con una posible participación en Bailando por un sueño, que desembarcará en julio por la pantalla de América.

Con la llegada a la gerencia de artística de Marcelo Tinelli a ese canal, también volverá a la pantalla el certamen de baile, que lleva más de quince años vigente. En este contexto, el conducto contó en varias entrevistas que ahora está enfocado en la lista de convocados y muchos nombres comenzaron a resonar en las redes sociales. Uno de ellos fue el de Lucas Benvenuto, quien ante la gran repercusión que se generó, desestimó las posibilidades de convertirse en uno de los participantes, pero quiso hacer una aclaración.

“No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos me hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Ushuaia. Tengo proyectos personales. No voy a ir a ningún Bailando por un sueño”, escribió, contundente, en sus historias de Instagram.

Además de negar las posibilidades de presentarse en la pista más famosa, reflexionó: “Ya saben, no aceptaría ninguna propuesta. Ahora, me gustaría decirles algo. ¿Qué tendría de malo que reciba una propuesta?, ¿Qué tendría de malo que acepte? Nuevamente, se pone a las víctimas de abuso en la oscuridad”.

Acto seguido, continuó: “No podés tener familia, no podés sonreír, no podés tener pareja, no podés irte de viaje, no podés ser feliz. Basta de pensar que, por haber pasado por lo que pasamos nos tenemos que privar de todas las cosas hermosas que tiene la vida, como ser feliz, por ejemplo”. Para cerrar, manifestó: ¡Me lo merezco, al igual que vos!”.

Si bien su nombre resonó como una especulación en las redes sociales, dejó en clara su postura sobre lo que quiere hacer en este momento de su vida y, de paso, aprovechó para dejar una tajante opinión.

