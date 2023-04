El mal momento de Luciano Castro en la puerta del teatro: quisieron robarle, pero reaccionó y logró evitarlo

escuchar

Luciano Castro vivió un desagradable episodio durante la noche de este viernes, a la salida del Multiteatro Comafi, ubicado en la avenida Corrientes 1283. El actor protagoniza, junto a Flor Vigna, El divorcio, una comedia teatral que dura 80 minutos y aborda las relaciones de pareja. Pero, cuando salió este fin de semana a saludar a sus fans, el intérprete de Lalola, vivió un incómodo instante cuando, según trascendió, trataron de robarle: “Un momento horrible”.

“Le quisieron robar a Luciano Castro a la salida del teatro”, advirtieron desde LAM (América), en la cuenta de Twitter del programa de televisión. En un video, se observó cómo el actor apareció en la entrada del Multiteatro, ubicado en la avenida Corrientes del centro porteño, tras la función que protagoniza junto a Flor Vigna, Pablo Rago y Carla Conte.

Luciano Castro vivió un desagradable episodio a la salida del teatro

En un momento del clip, se apreció cómo Castro se gira rápidamente y algo desconcertado, hacia un joven que acaba de pasar por su lado, visiblemente alterado. Al tratar ir detrás del desconocido, uno de los agentes de seguridad que estaban presentes detuvo al actor, mientras que otro trabajador alejó al implicado y lo arrastró hasta fuera del círculo.

“Fue un momento horrible. El ladrón estaba sacado”, advirtió una usuaria de Twitter, que afirmó presenciar la secuencia al salir de la obra teatral que protagoniza Castro. “No puede ser que haya tanta impunidad”, reclamó otro. Un tercero señaló: “No se salva nadie”.

Estefi Berardi: “Qué horrible vivir así”

Castro no fue la única celebridad que protagonizó uno de estos desagradables momentos. En el caso de Estefi Berardi, se trató de un episodio en su vivienda. Durante su participación en vivo en el programa de LAM, en agosto pasado, el conductor Ángel de Brito le advirtió a la panelista que habían sonado las alarmas de su casa y le instó a que abandonara el estudio de televisión para comprobar qué era lo que había sucedido.

Estefi Berardi sufrió un intento de robo en su casa mientras estaba en LAM

Instantes después, el conductor dio explicaciones de la ausencia de la modelo. “Como verán, Estefi no está acá con nosotros, ahora va a entrar. Estábamos por salir al aire y, otra vez, le entraron y le quisieron robar en la casa. Segunda vez en el año”, advirtió. Berardi, que se incorporó al equipo frente a las cámaras, relató: “Segunda vez en un mes. Me acaba de pasar. Se activó la alarma, me empezaron a llamar dos personas de confianza que yo tengo por si se activa”.

Y agregó: “Tengo la Policía en mi casa, lleno de patrulleros. Un ‘chorro’ que volvió a entrar: rompió la reja, entró y como se disparó la alarma se fue. “¡Qué horrible vivir así!”, sentenció la modelo y panelista, quien aseveró que los agentes de policía arrestaron a un presunto implicado instantes después. Por otro lado, aseguró que el detenido estuvo en una casa previa a la suya, por lo que descartaría la posibilidad de que su vivienda estuviera marcada, un comentario que sugirió Yanina Latorre.

“Siempre pasa lo mismo. Los agarran por intento de robo y salen en dos minutos. Así estamos. No se puede vivir así”, cerró el conductor.

