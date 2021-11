El mal momento de Moria Casán y Marley en Las Vegas al subirse a una atracción extrema

Esta semana en el marco de su programa Por el mundo (Telefe), Marley recorre Las Vegas, en Estados Unidos, en compañía de Moria Casán. Muy divertidos y visitando peculiares lugares, ambos aceptaron el desafío de conocer una atracción no apta para personas con vértigo. Si bien el conductor dijo que suele arriesgarse y no le importa nada, en esta oportunidad no la pasó para nada bien.

La atracción, llamada Tirolesa Zipline, consiste en una silla en la que dos personas suben y solo están sujetadas con un cinturón como los de seguridad. Una vez arriba, cruzan desde la terraza de un hotel hacia otro ubicado en el otro extremo, a una altura superior a los 150 metros y una velocidad de 53 kilómetros por hora.

Moria Casán junto a Marley en Las Vegas (Foto: Instagram/@marley_ok)

“Le voy a decir a Mirko lo bueno que fuiste”, le expresó un productor a Marley momentos antes de subirse a la atracción a modo de broma, y notando la cara de susto que tenía. “Recuérdennos con amor”, lanzó Moria entre risas.

En ese momento, Marley y su invitada se subieron al juego y no pudieron disimular que sentían que corrían un verdadero riesgo. “¡Los odio! ¡Mirá donde me traen! ¿Qué necesidad de esto?”, preguntó Moria, recriminándole al conductor el hecho de que la haya hecho subir allí.

La arriesgada atracción a la que se subieron Moria Casán y Marley en Las Vegas

Acto seguido, y con un poco de humor, le dejó un mensaje a su hija y a sus nietos: “Sofía, Dante y Helena, los amo”. Luego, cuando la atracción ya estaba funcionando y no podía dejar de gritar, agregó: “Estamos en Las Vegas, pero amo Argentina”.

Moria Casán y Marley se atrevieron a una atracción que los dejó sin aliento (Foto: Instagram/@marley_ok)

Durante los varios segundos que duró la atracción, que para ellos fueron interminables, se los pudo ver gritando y con mucho miedo, aunque sin dejar de hablar. Una vez que regresaron al punto de origen, Marley remarcó qué fue lo que más le dio impresión del juego: “Es medio fuerte porque sentís que estás colgando de la nada misma. Es rarísima la sensación”.

Por su parte Casán, que ya se había recuperado del susto, manifestó con mucho humor que su paso por la atracción le había provocado un orgasmo. Al escucharla, Marley remató: “Yo me cagu... encima”. Los empleados a cargo del juego no pudieron aguantar la risa ante los desopilantes comentarios de ambos.

Marley y Moria Casán protagonizaron un divertido momento en Las Vegas (Foto: Instagram/@marley_ok)

Más allá de ese momento, ambos continuaron disfrutando de otros lugares y mostrando curiosidades de Las Vegas. En su estadía, está claro que no van a repetir la atracción de la tirolesa.