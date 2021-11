Flavio Azzaro, tras la polémica con Roberto García Moritán: “Hoy lo conoce más gente gracias a mí”

Lejos de calmarse con el correr de las horas, la guerra entre Flavio Azzaro contra Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain sigue sumando capítulos . Ahora, el panelista se adjudicó la fama del empresario por el enfrentamiento que protagonizaron el lunes en Polémica en el Bar y criticó a la modelo por su labor como anfitriona en los Martín Fierro de Cable 2021. “ Hoy lo conoce más gente gracias a mí ”, disparó en diálogo con el movilero de Intrusos. También opinaron del episodio el conductor del ciclo, Mariano Iúdica, y Marcela Tauro.

“Un poco era lo que él quería, porque en un momento de la charla se paró y dijo ‘vos querés ser Trending Topic en Twitter, o querés aprovechar el momento’. Ojalá mi éxito sea bardear a Moritán. Lo bardearía todos los días y listo”, arrancó Azzaro cuando le preguntaron cómo estaba luego de la pelea con el electo legislador porteño. “Yo hace bastante que laburo de esto. Y él, ¿labura de esto? ¿De qué labura?”, Se preguntó luego, con el ceño fruncido. “Ah, es político”, se respondió, y agregó: “Lo que dije ayer es lo que pienso”.

Azzaro se mostró especialmente crítico por el modo en que Moritán transita su vida en familia y la relación que estableció con Benjamín Vicuña, ex de Pampita. “A mí me parece raro que una persona vaya a jugar al fútbol, al handball o lo que sea con el ex de tu mujer, y que encima ese ex es un ex que la dejó bastante mal parada a tu mujer. Es raro”, analizó. “Hay mucha pose detrás de todo eso”, concluyó.

Por último, el panelista aseguró que Moritán sacó provecho del enfrentamiento. “Obvio. Si no hoy no hubiera sido noticia García Moritán. Hoy lo conoce más gente gracias a mí ”, expreso, y luego disparó contra Pampita por su enojo: “Eso porque no entiende mucho de la tele Pampita. Es nueva. (...) Hay que laburar, Pampita, hay que conocer”, dijo a los gritos y aseguró que en la entrega de los Martin Fierro de Cable la modelo no sabía el nombre de muchos de los invitados.

Más voces a favor y en contra

Mariano Iúdica contó que se sorprendió por el cruce y que Flavio y Roberto “están en las antípodas”, en referencia a sus posturas políticas. “Después de que pasó lo que pasó te das cuenta que había algo que venía de antes. Yo me di cuenta en el momento”, reveló.

“Quise poner palos fríos y no me salió” confió el conductor, a quien Pampita señaló como “irrespetuoso”, aunque aclaró que si se quedaba sentado “se prendía mucho más la mesa y pasaba algo más fuerte”.

“Tiene razón Carolina”, sentenció, y explicó que es cierto que “el invitado se tiene que sentir bien”. Sin embargo, después aclaró: “También es en programa de polémicas y él va a ir a un lugar en donde esto va a ser un juego de niños”.

“Fue horrible. Muy tenso”, describió Marcela Tauro por su parte el episodio. “Yo le dije en un momento (a Azzaro), ‘pedile disculpas’. Decile Roberto o Moritán”, repasó, y contó que la situación no la sorprendió porque conoce bien a su compañero de trabajo, pero que se dio cuenta recién en el piso que el enfrentamiento venía de antes. “Acá está la grieta, uno de un partido y otro de otro. Entonces me parece que viene por ahí”.

“Los dos salieron ganando”, afirmó la periodista cuando le preguntaron por las repercusiones del día después, y si bien se puso del lado de Pampita en la defensa de Moritán -”Me parece que tiene razón”, opinó- luego recordó cuando la modelo le cambió el nombre a Jey Mamón en una entrevista. “Puede pasarte”, aclaró.

El episodio que dejó al descubierto el enfrentamiento entre Azzaro y Moritán ocurrió el lunes en Polémica en el Bar. Si bien García Moritán se mostró bien dispuesto y no levantó la voz en ningún momento, la discusión con Azzaro fue subiendo de tono con el correr de los minutos. “Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica, porque si es economista es un desastre porque dijo que el dólar iba a llegar a 400 pesos. Ahora va a hablar de economía el marido de Pampita”, arrancó el periodista deportivo. “Las únicas veces que vi que te subieron a Twitter en notas fueron las veces que me puteas, y ahora veo que te viniste preparado”, le respondió Moritán.