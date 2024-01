escuchar

Sabrina Rojas rompió el silencio y se sinceró sobre su relación con Luis “Tucu” López, quien el fin de semana pasó por Almorzando con Juana (eltrece) y evitó referirse a ello. En esta oportunidad, en diálogo con Intrusos (América TV), la actriz sacó a la luz una decisión que tomó respecto a su expareja, con motivo de evitar una confrontación con sus hijos.

Tras la gran repercusión que generó el Tucu López luego de sumarse al cuerpo de bomberos voluntarios, Rojas reavivó parte de la historia que el locutor quiere dejar atrás de manera pública. En sintonía con su trabajo en la obra que protagoniza Paula Chaves y Pedro Alfonso (Misterio en la cabaña), la actriz relató una anécdota hilarante que experimentó con su ex a dos meses de su separación.

“Antes de venir a Carlos Paz, tuvimos una cena con el Tucu porque mis hijos lo aman. No es un novio más de mamá, lo quieren mucho, tienen un vínculo muy hermoso. Y de hecho, era siempre: ‘¿Cuándo lo vamos a ver?’”, comenzó Sabrina y explicó cómo fue su reciente encuentro en Carlos Paz: “Ahora que él venía de Tucumán y hacía base acá, le dije que venga acá a casa. Es raro que estemos acá con mis hijos, que mueren por verlo y él también a mis hijos. Nos llevamos bien y es raro no poder compartir”.

Luego de ello, contó que se quedó a dormir y aclaró: “Es real que durmió en el sillón”. Además, admitió que es “muy abierta” a este tipo de cosas, por lo que no le importa que sus hijos tengan vínculo con su ex. A pesar de ello, Rojas contó que no quiere confundir a los pequeños, Esperanza y Fausto, los cuales son fruto del amor con Luciano Castro.

“El otro día que nos dimos un beso en el escenario, estaba mi hijo y me dijo: ‘¿Pero no era que no estaban más juntos?’. Pero yo todavía no solté esta cosa definitiva, sin embargo, la distancia hace que sí o sí estemos separados, porque yo prefiero transitarlo en esta situación, con todo lo que se puede decir”, sentenció la actriz y subrayó: “Yo les conté a los chicos que tomamos la decisión de separarnos por un tiempo. Esto tal vez no es definitivo o sí. Por ahora somos amigos. Yo siento una responsabilidad afectiva. O sea, yo y ellos generaron un vínculo muy hermoso, que yo no puedo deshacerlo porque no está más conmigo (...) Nos llevamos bien, no nos separamos por algo que no podemos decir”.

A pesar de las idas y vueltas, Sabrina Rojas reconoció que están en distintos "ritmos" con Tucu López (Fuente: Instagram/@rojassasi)

Asimismo dijo: “Después del verano veremos qué sucede, pero si en el mientras tanto se puede ver con mis hijos que lo adoran, está buenísimo”. Incluso reconoció sobre el beso: “Yo todavía gusto de él. De paso aproveché, sí”.

En cuanto a cómo sobrelleva la distancia del locutor, Rojas insistió: “Puede hacer lo que quiera y yo puedo hacer lo que quiera. Tenemos la libertad. Así el tiempo dirá, si no bueno, ya estamos grandes y la vida sigue”. Acerca de si retomaría el noviazgo, esbozó: “No sé, el verano es largo, puede pasar cualquier cosa. Ya tengo 43 años y entiendo que la realidad es una y que estamos separados, que tenemos mucha gente alrededor y que cualquier cosa puede pasar. Pero veremos”.

Hacia el cierre, contó que aún confía en él y que los rumores que surgieron en el pasado en cuanto a una presunta infidelidad, fue algo que no sucedió: “Lo que nos pasa es que nuestra cotidianidad es muy distinta y tenemos ritmos muy distintos. Son cosas muy tontas, pero que en la cotidianidad se hicieron muy visibles y ya no nos encontrábamos”.