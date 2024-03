Sabrina Rojas contó cuál fue el consejo que le dio Luciano Castro en medio de su guerra con Flor Vigna

Escuchar

Tras separarse de Luciano Castro y refugiarse unas semanas en el sur argentino para meterse de lleno en la música, Flor Vigna volvió a protagonizar un nuevo escándalo con Sabrina Rojas, a quien culpó de su ruptura. Tras ser señalada por la exnovia del padre de sus hijos, la rubia decidió salir a responderle y no se guardó nada.

“No quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo. Preguntale a ella que es la que tiene el problema, yo siempre fui clarísima con cuál era mi problema con ella”, fueron las palabras de Sabrina Rojas este miércoles en diálogo con A la tarde (América TV).

Sabrina Rojas y Flor Vigna en tiempos felices instagram @rojassasi

Más tarde ese mismo día, durante la emisión de LAM (América TV), emitieron un clip en el que Alejandro Castelo fue en búsqueda de nuevas declaraciones de la actriz, quien redobló la apuesta. “¿Te metiste en la relación de Luciano Castro y Flor Vigna?”, le consultó el movilero. “Bueno, que explique por qué, cómo y de qué manera. Me causa intriga, te juro. Estuve a punto de llamarla, te juro”, respondió.

Al escucharla, el periodista repreguntó: “¿Por qué no lo hiciste?”. “Porque ya no está más en mi vida ni en la de mi familia. Tal vez si se reconcilia”, señaló. En ese sentido, volvió a acusar a la artista de querer utilizarla para promocionar su último lanzamiento. “De adentro no le salió, se lo guardó dos meses y lo largó cuando tenía que presentar su canción (...) Ella padece el medio, pero después no para de tirar bombas enormes, con Lourdes Sánchez, con Laurita Fernández, con Noelia Marzol, y no es clara”, sostuvo.

Y siguió: “Porque yo prefiero que me diga ‘me hizo esto, esto y esto’, tal vez yo la escucho, reviso y yo digo ‘a esta chica le tengo que pedir disculpas’ o tal vez ‘le tengo que explicar por qué está equivocada, pero tiró títulos que me parecieron un montón”.

“No opines o no me desacredites como mamá cuando ya no estás en la vida de Luciano”, expresó y manifestó que “no le cree a las personas que se filman llorando”.

Como si esto fuera poco, Ángel de Brito filtró una información que le dio Rojas fuera del aire y que deja en evidencia que una reconciliación entre Luciano Castro y Flor Vigna es casi imposible. Según contó el periodista, el actor le recomendó a la madre de sus dos hijos menores que ignore las cosas que decía y hacía la bailarina.

Cuáles fueron los dichos de Flor Vigna que molestaron a Sabrina Rojas

El jueves 21 de marzo, la artista brindó un móvil con Socios del espectáculo (eltrece) y se refirió al grado de influencia que tuvo Rojas en su separación.

Ante una posible reconciliación con quien fue su pareja durante dos años y medio, la intérprete de “Picaflor” indicó: “La verdad es que no, y un poco lo explico en la canción. Nosotros sabemos por qué no, son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, estar mejor y aceptar que es mejor no estar juntos”.

En esa línea, sorprendió al referirse a Sabrina: “Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”.

Decidida, Flor redobló la apuesta: “Lo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención que no, no quiero hablar. No quiero darle lugar a eso”.