Pese a que ocupó un lugar importante en la edición de este Bailando, como acompañante de su amigo, el estilista Kennys Palacios; como jurado al reemplazar a Carolina ‘Pampita’ Ardohain; y por último como integrante del streaming que tiene el reality, Zaira Nara publicó un fuerte descargo en sus redes sociales para anunciar su renuncia. Sin embargo, lo que más llamó la atención es el monto que la modelo habría cobrado por cada una de sus salidas al aire.

Según informó Guido Záffora en Instrusos, el motivo por el que habría decidido reclinar su contrato con el ciclo de América, fue un comentario que este miércoles le hizo su compañera de streaming, Constanza ‘Coty’ Romero a Charlotte Caniggia y que “desató el enojo de Zaira y Wanda Nara”.

El fuerte descargo de Zaira Nara (Foto: X @zairana)

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”, expresó la hermana de la mediática con un posteo en su cuenta de X y completó: “Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”.

Pero más allá de la decisión de Zaira, lo que sorprendió a muchos fue un dato no menor que reveló este jueves Yanina Latorre en LAM.

Tal como indicó la panelista, la modelo habría recibido por cada salida al aire de aquel streaming un total de 1.000 dólares. “Hay un chivo que hace todos los martes con el que gana 4.000 dólares por mes, 1.000 dólares por cada salida. Entonces ella está bancada por este chivo -Style Store- y arreglada con esa marca. No es que ella tiene un contrato”, indicó Yanina.