El mejor amigo de Sofía Gala contó detalles de la relación de la actriz y Fito Páez: “Me hubiese encantado”

Esta semana trascendió que Fito Páez y Sofía Gala Castiglione le habrían puesto punto final a su relación. En los últimos ocho meses, viajaron juntos, se dedicaron amorosos mensajes en las redes sociales, asistieron a eventos y se acompañaron en compromisos laborales. Aunque nunca confirmaron un romance, como dice el dicho: “Una imagen vale más que mil palabras”. Sin embargo, en medio del revuelo y las especulaciones, ahora el mejor amigo de la actriz rompió el silencio y aclaró cómo es el vínculo con el cantante.

A Fito Páez y Sofía Gala se los empezó a vincular sentimentalmente a principios de este año (Foto: Instagram/@fitopaezmusica)

Esta semana, Juan Pablo Mirabelli, el mejor amigo de Sofía Gala y persona cercana a Moria Casán, estuvo en DDM (América TV). Además de hablar de la serie de Netflix y de asegurar que con madre e hija son familia, fue consultado por Guido Záffora por las versiones de separación de Castiglione y Páez.

“Yo no sé si puedo hablar de esto. Supongo que Sofía me lo permitirá y, si no me lo permite, bueno, no pasa nada”, dijo Mirabelli y acto seguido negó categóricamente la existencia de un vínculo amoroso entre el cantante y la actriz. “Es un tema que no sé por qué se instaló o se especuló tanto. Nunca pasó. Son muy amigos, pero de la misma manera que ella es amiga mía. Nunca fueron pareja. Nunca pasó nada [íntimo], te lo juro, te lo firmo en un papel”, aseveró. Insistió en que tienen “una amistad” y que los viajes que compartieron se hicieron justamente dentro de esa categoría.

Asimismo, negó la versión de que Sofía Gala estaba supuestamente celosa de las amigas de Páez. “A mí me hubiese encantado que estuviera enamorada de Fito y no de la persona de quien está enamorada”, admitió. En este sentido, indicó que la actriz está en pareja “hace un montón” con otra persona. No dio nombres, pero comentó que no asistió al estreno de la biopic.

El mejor amigo de Sofía Gala, aseguró que la actriz y Fito Páez son solo amigos (Foto: Captura Instagram/@socastiglione)

El martes 18 de agosto, Karina Iavícoli afirmó en LAM (América TV) que Sofía Gala y Fito Páez estaban separados. Si bien remarcó que solo tenía “rumores”, compartió la información a la que accedió y detalló los presuntos motivos de la ruptura. En primer lugar, sostuvo que los horarios de ambos no coincidirían, siendo sus apretadas agendas y compromisos laborales un impedimento para estar juntos.

Sin embargo, insistió en una segunda cuestión: los celos. “Él es un tipo atractivo, muchas mujeres mueren por él y tendría muchas amigas”, comentó. Asimismo, en el programa mencionaron un viaje a Bariloche que el autor de “El amor después del amor” compartió recientemente con Juliana Gattas y Dolores Fonzi, que no le habría simpatizado para nada a la hija de Moria Casán. “A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado”, expresó Iavícoli.

En abril, Fito Páez y Sofía Gala asistieron juntos a un homenaje dedicado a Moria Casán Gerardo Viercovich - LA NACION

Los rumores de romance empezaron el 24 de enero de 2026, cuando Páez saludó a Castiglione por su cumpleaños número 39 con un amoroso posteo en Instagram e intercambiaron algunos “te amo”. Aunque en un primer momento la actriz aseguró que solo tenían un “vínculo familiar profundo”, las especulaciones sobre un romance no se esfumaron, al contrario. En marzo, ella lo acompañó a Rosario durante un show en el Monumento a la Bandera y en abril se mostraron juntos en un homenaje dedicado a Moria Casán.