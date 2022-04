El mensaje de Geraldine La Rosa en medio de los rumores de romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine

Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, utilizó su cuenta personal de Instagram para postear una selfie junto a su cuñada, Marta, hermana del director técnico, y bajo el lema “siempre hay un motivo para festejar”, se mostraron sonrientes, acompañadas del emoticón de las copas de champagne. Esta imagen, en medio de un posible romance entre el entrenador de River y la reconocida periodista Alina Moine, encendió la polémica en las redes sociales.

El polémico posteo de Geraldine La Rosa junto a Marta Gallardo, la hermana del entrenador de River Foto: captura de pantalla

El inicio de la supuesta relación data del año 2019, cuando la tercera en discordia condujo un evento en el estadio de River y compartió escenario con Gallardo, que por ese entonces se estaba reconciliando con su esposa. Luego de algunos cruces de miradas, la charla entre ambos continuó fuera del recinto.

En el programa Socios del espectáculo, emitido por eltrece, tanto Rodrigo Lussich, como la panelista Luli Fernández se refirieron a un video que circuló en las redes, donde se veía al Muñeco con una chica de pelo rubio, de idénticas características a la periodista: “Gallardo viajó a Salta y circuló una imagen en la que se creyó ver a Alina Moine. Ella habló con Luli (Fernández) y confirmó estar cansada de que le hablen de amor clandestino”, manifestó el conductor del ciclo televisivo.

Alina Moine y Marcelo Gallardo

La modelo se hizo eco de la información de Lussich y, además, reveló que mantuvo un diálogo con Alina por WhatsApp y, al ser indagada en profundidad, le clavó el visto: “Le pregunto si estaba saliendo con Marcelo. Ella ahí me deja de contestar. Y ahí fui a charlar con un íntimo amigo de Gallardo. ¿Qué me dice? No solo están de novios, su frase fue: “Se aman profundamente”.

Con lujo de detalle, Fernández reconstruyó la historia y contó el origen de una posible ruptura matrimonial entre el técnico del Millonario y La Rosa: “Gallardo está separado desde hace cinco años. Es un matrimonio de décadas, con varias idas y vueltas. En uno de los intentos de recomponer la pareja nace el más chiquito (Benjamín). Comienzan el embarazo juntos pero en la mitad se dan cuenta que no iba a prosperar y deciden dar por terminada la relación”.

Vincularon a Marcelo Gallardo con Alina Moine y Geraldine La Rosa hizo lo suyo en redes Archivo - Instagram

Por su parte, Karina Iavicoli atendió un llamado fuera del aire de Geraldine La Rosa y brindó su testimonio, en medio de un viaje que realizaba al sur del país y entre otras frases, confesó que es un plan para desestabilizar al exjugador de la selección argentina: “Me dijo que Marcelo se quedó a cargo de los hijos que tienen en común, que lo quieren destruir. Que hay un plan sistemático de hace años porque lo quieren bajar y que ella sigue junto a él”.

Alina Moine se refirió por primera vez al affaire con Gallardo

Consultada por el programa que se emite al aire en el trece, la periodista se mostró infranqueable al momento de expresarse sobre el supuesto romance: “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se las voy a mandar a Lussich y (Adrián) Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo. Mientras tanto, no jod...”.

Alina Moine se refirió al romance con Marcelo Gallardo

Al volver al aire, a modo desafiante, Luli Fernández vio un detalle en la figura de la conductora y arremetió: “¡Qué lindo reloj que tenía Alina en la nota! Es un reloj muy, muy lindo. Un regalo hermoso, de mucha plata”, concluyó, dando a entender que fue un obsequio de Gallardo.

Ahora, después de tales informaciones, La Rosa compartió esa foto con la hermana del Muñeco, lo que podría interpretarse como una indirecta tras los rumores de ruptura con el técnico de River Plate.