“¿No se puede criticar a Gallardo?”: la discusión entre dos columnistas de ESPN que subió de tono

Este domingo, Boca Juniors derrotó por 1 a 0 a River Plate y se quedó con una nueva edición del superclásico. Marcelo Gallardo, entrenador millonario, es de los más laureados en la historia de estos enfrentamientos. Sin embargo, no siempre acierta en sus decisiones, como todo ser humano. Y es atendible que se cuestione el comportamiento del “Muñeco” en una caída de su equipo. Al respecto, discutieron este lunes los periodistas de F12 (ESPN): mientras que el columnista Leo Gabes estimó que las modificaciones que hizo “Napoleón” en el partido fueron desacertadas, el exfutbolista Mariano Juan, quien además es amigo del DT, descartó que así fuera.

En el encuentro, Gallardo decidió que Braian Romero ingresara por Esequiel Barco y que Juanfer Quintero entrara por Santiago Simón. Luego, Elías Gómez tomó el lugar de Milton Casco y Tomás Pochettino el de Enzo Pérez.

El cronista Augusto Cesar opinó que “Battaglia superó claramente a Gallardo en la estrategia del partido”. En ese momento, Luciana Rubinska le preguntó “¿en qué?”, mientras que Juan le recordó a su colega que “los dos cambios” que dispuso el DT xeneize fueron forzados por sanciones disciplinarias y cuestiones físicas (Luis Advíncula salió porque estaba amonestado y fue reemplazado por Nicolás Figal; en tanto, Darío Benedetto fue reemplazado por Luis Vázquez ya que presentaba un estado gripal y se encontraba disminuido en sus condiciones).

Por su lado, el exjugador Juan Simón consideró que la eficacia de los cambios siempre depende de “cómo entren los jugadores”. Allí, el periodista Esteban Edul le preguntó a Mariano Juan “¿Cuándo jugó peor River?”, a lo cual el exjugador contestó: “Después del gol, cambió el resultado, el panorama”.

La discusión entre dos columnistas de ESPN sobre Gallardo

“¿No se puede criticar a Gallardo?”

Acto seguido, Leo Gabes salió a defender a Edul: “¿Qué pasa? De verdad, esto (Leo) Paradizo lo dice siempre. ¿No se puede criticar a Gallardo? Hizo mal los cambios ayer. Pero todos te pegan, no sé por qué, Esteban. Porque la verdad, Barco no estaba para salir”. Luego, Juan repreguntó: “¿No estaba para salir?”, tras lo cual el relator respondió firme: “No, no estaba para salir”.

Después, Gabes argumentó que (Agustín) Palavecino entró mal, y que Barco era “el único gambeteador nato que tenía” Gallardo en ese momento. Edul aportó que “un jugador de las características” del ex Independiente era necesario en la adversidad.

A su vez, el exvolante de Huracán, Ajax y River retrucó que Gallardo dispuso un cambio en la forma de jugar y no jugador por jugador, a diferencia de Battaglia. Expuesto, Edul le repreguntó “cómo salió eso”, mientras que Gabes le consultó irónicamente si había visto el partido, y si consideraba que, en el segundo tiempo, River había jugado bien. “No, después del gol, no”. En tanto, Rubinska agregó que el equipo millonario “tuvo imprecisiones”.

Marcelo Gallardo, cuestionado por sus cambios en el superclásico Marcelo Endelli - Getty Images South America

Por último, Mariano defendió a Gallardo al decir que Barco “colectivamente jugó mal”, a lo cual Gabes respondió: “Yo no coincido”. A su turno, Edul añadió: “En ese momento, el partido necesitaba un jugador como él. Por más que hubiese jugado mal, yo no lo hubiese sacado”. Irónicamente, Juan le replicó irónicamente a Esteban: “Ah, vos no lo hubieses sacado”. “Y sí, si no, no puedo decir nada”, concluyó el comentarista deportivo.