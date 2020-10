Gimena Accardi se aferró a sus seres queridos luego de la muerte de su padre, Hugo, que permaneció 55 días internado luchando contra el coronavirus; acompañada por su marido, Nicolás Vázquez, la actriz transita este profundo dolor que se vio potenciado por la cuarentena Crédito: Instagram

Gimena Accardi se aferró a sus seres queridos luego de la muerte de su padre, Hugo, que permaneció 55 días internado luchando contra el coronavirus. Acompañada por su marido, Nicolás Vázquez, la actriz transita este profundo dolor que se vio potenciado por la cuarentena impuesta por la pandemia de Covid-19.

Sin perder de vista el amor recibido por la muerte de su papá, Accardi recurrió a Instagram para darles las gracias a todos aquellos que la acompañaron, de alguna manera, en la dolorosa situación. "Aprovecho para agradecerles el amor, los mensajes y el cariño. Estoy de a poco volviendo a la vida, después de tantos días, y no quería dejar de agradecerles y mandarles besos", dijo la actriz.

El 14 de octubre, a tan solo 24 horas de despedir a su padre, Accardi le dedicó un profundo y emotivo mensaje en las redes sociales. "Te amo. Te lo dije mil veces mientras te hacía masajes en la cabeza, en los pies, en las orejas y mientras te daba fuerte la mano. Te acaricié todo lo que pude y te conté cosas lindas. Sé que me escuchabas, incluso abriste tus ojos miel para mirarme y sonreirme varias veces. Te amo, fuiste un gran padre y te lo pude decir y agradecer en vida, me quedan todos los lindos recuerdos y una infancia feliz. Gracias por decirme que era tu orgullo y por reírte fuerte cada vez que me veías arriba de un escenario. Peleaste como un campeón durante 55 días, durante ese tiempo fuiste el milagro del Sanatorio Finochietto, ningún cuerpo en tus condiciones resistió tanto", escribió la actriz.

Sin perder de vista el amor recibido por la muerte de su papá, Accardi recurrió a Instagram para darles las gracias a todos aquellos que la acompañaron, de alguna manera, en la dolorosa situación

"Sé que querías vivir, porque amabas la vida, pero también sé que ahí donde estás ahora estás en paz y rodeado de gente que amás mucho. Seguro mamá te espera con un fuerte abrazo y tus viejos también, te amo. Me quedo con tu libro, tus cuentos, dedicatorias y tus textos escritos a mano en cualquier hoja que encontrabas, me quedo con nuestros chats que son pura risa y amor, con nuestras últimas video llamadas para levantarte el ánimo, y con los vinos que nos tomamos alguna que otra vez", agregó Accardi junto a una postal con mariposas que vuelan por el cielo y a otra foto de su papá sonriendo.

La actriz concluyó el mensaje con un agradecimiento para el personal de salud que lo acompañó durante su tiempo internado, y cerró con un comentario para sus seres queridos: "Gracias a todos nuestros amigos maravillosos que nos rodean y que estuvieron presentes a la distancia durante tantos días rezando y sosteniendo".