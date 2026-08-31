El mensaje que compartió la novia de Callejero Fino tras la detención del cantante: “No doy más”

El domingo 30 de agosto, la Policía bonaerense detuvo en Tigre a Callejero Fino (Simón Natanael Alvarenga) mientras circulaba por una avenida principal con un vehículo sin patente. Ante esto, Jessica Belén, novia del rapero, compartió un mensaje desde su cuenta de Instagram para agradecer a sus seguidores por el apoyo y los mensajes de aliento que recibió. Además, describió cómo es la situación del artista.

La mujer subió una foto del suelo de la comisaría de Benavídez donde Callejero Fino pasó la noche. “Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo incondicional que tienen. Natanael está bien, su familia también. Sepan entender si no llego a responder, son muchos los mensajes. Ahora sí me voy a descansar, no doy más. Mañana será otro día”, escribió Belén horas después de la detención de su novio.

El mensaje que la novia de Callejero Fino publicó horas después de la detención (Fuente: Instagram/@jessicabelen_723)

El comunicado de Jessica Belén llegó después del que lanzó la discográfica Wesaisons, representante de Callejero Fino. Con el propósito de aclarar la situación y llevar calma a los fans del rapero, advirtió que es momento de tener prudencia hasta que la Justicia esclarezca la situación este lunes.

El comunicado oficial de la discográfica que reprsenta a Callejero Fino (Fuente: Instagram/@wesaisons)

“Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial. [Solicitamos] mantener la cautela y evitar la difusión de información falsa no confirmada”, publicaron desde la discográfica.

Por qué detuvieron a Callejero Fino

Según pudo saber LA NACION, efectivos del destacamento Villa La Ñata (Comisaría Tigre 4ª) junto a personal del Centro de Operaciones Tigre (COT), interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok que transitaba sin las correspondientes patentes. El vehículo era conducido por Simón Natanael Alvarenga y este transitaba con otros dos hombres.

Según pudo saber este diario, el artista les dijo a los policías que iba camino al cumpleaños de la pareja de María Becerra, J Rei, y que no tenía en ese momento los papeles de su camioneta. Además, los uniformados hablaron con su acompañante, un joven de 27 años identificado como Steven Joel Ricca y domiciliado en Presidente Derqui.

Detuvieron a Callejero Fino: circulaba por Tigre con una camioneta sin patentes y armado. Policía Bonaere

Al revisar la camioneta, los efectivos policiales hallaron una pistola marca Glock calibre .40 con numeración suprimida. El rapero ni las otras dos personas tenían permiso de portación de armas y tampoco especificaron la procedencia de la misma.

El momento de la detención de Callejero Fino

Con estos elementos, la fiscalía de turno ordenó la detención tanto del cantante como de su acompañante. Callejero Fino permanece incomunicado en la Comisaría Tigre 4.ª, donde pasó la noche, según pudo saber este diario, y se espera que sea convocado por el fiscal Cosme Iribarren, de la UFI Benavídez, para prestar declaración.

El delito de tenencia ilegal de armas, que se le atribuyó al rapero, no es excarcelable y tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses.

Traslado Del Cantante Callejero Fino – Sociedad

No es la primera vez que el reconocido cantante de RKT queda involucrado en un hecho policial. Cuando tenía 20 años, Alvarenga fue condenado a seis años de prisión por un robo. Solo estuvo preso cinco meses en una cárcel para luego continuar con la pena bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica. Para 2023, cuando cumplió la pena, el artista estaba consolidado en el mundo de la música.