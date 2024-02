escuchar

Yanina Latorre desconcertó a sus seguidores de Instagram con un misterioso posteo que encendió las alarmas. El interrogante que se instaló gira en torno a su relación matrimonial con Diego Latorre, puesto que aunque el mensaje puede interpretarse de distintas maneras, varios empezaron a sospechar de una posible separación.

Yanina y Diego Latorre están juntos desde 1993. Si bien atravesaron varias crisis, apostaron por la familia que formaron con sus hijos Lola y Diego. No obstante, en las últimas horas, la panelista de LAM (América) recurrió a sus sories de Instagram y publicó, sobre un fondo negro, un mensaje que llenó de dudas al más de millón de seguidores que tiene. “Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire”, escribió junto al emoji de un corazón roto. “Fin del comunicado”, sentenció.

El mensaje de Yanina Latorre en redes (Foto: Instagram @yanilatorre)

Si bien esas palabras podrían interpretarse de diversas maneras, lo cierto es que rápidamente encendieron el interrogante: ¿está separada de Diego Latorre? Todos esperaban que la panelista se pronunciara respecto al tema en el transcurso de LAM. Aunque el foco del programa estuvo en una fuerte pelea que tuvo con sus compañeras del panel por cuestiones políticas, hizo algunos comentarios respecto a la relación con su marido.

Ángel de Brito le preguntó a Latorre por los dichos de Daniel Osvaldo. A través de sus redes sociales, el exdeportista se hizo eco de los rumores sobre relación el matrimonio de la panelista. “¿Y ahora como se llama ella? Se quedó sin apellido”, expresó en una storie y también a través de un video. Al ver esto, Latorre no se quedó callada y le respondió: “Me odia. Será porque siempre defendí a Anita (Oertlinger), la mamá de su hijo mayor, todo lo que paso con Jimena... Y siempre manifiesto lo que pienso de él como ser humano, poco hombre, mal padre, abandonador”.

El posteo de Daniel Osvaldo que desató la furia de Yanina Latorre (Foto: Instagram @daniosvaldobv)

“¡Qué preocupados están todos con mi apellido! ¡Qué horror! ¿Qué les importa como me llamo? No sé cómo piensa que me separé ni por qué lo da por hecho”, enfatizó la panelista y le dedicó un mensaje directo a cámara: “Daniel Osvaldo, hay algo que se llama trabajar, hay algo que se llama dignidad, hombría, algo que se llama respeto, valores, paternidad, que a vos te queda muy grande. Tenés un hijo, Gianluca, que no mantenés, que no vas a las audiencias, que no le pagas la prepaga, que no le abriste la puerta a la asistencia social”.

En este sentido, Latorre dijo que el adolescente se fue de vacaciones con Jimena Barón y Momo, expareja y madre del hijo menor del exfutbolista: “Vos no se las pagás y la mamá no tiene la posibilidad de hacerlo”. Después, enumeró las parejas que tuvo Osvaldo: Elena Braccini, madre de sus hijas, Barón, Militta Bora y Gianinna Maradona.

“Una cosa hermosa tu vida, hacemos una serie”, enfatizó, irónica y momentos después lanzó: “Vos a mí me decís ‘todo vuelve y la sin apellido’, ¿no te da vergüenza? Si fuera vos, salir a la calle sabiendo que tengo cuatro pibes abandonados me muero de vergüenza”. Además de describirlo como “inútil y fracasado”, le dijo: “Quédate tranquilo que al apellido siempre lo tengo bien puesto y la maternidad también”.

En este sentido, se quejó en lo que se basó Osvaldo para decir que ella se quedó “sin apellido”. Fue entonces cuando Ángel de Brito le comentó que varios portales replicaron que ella y su marido estaban separados. Finalmente, tras varias idas y vueltas y comentarios, Maite Peñoñori acotó: “Entonces se comió un fake, porque tampoco estás separada”.

Ante esto, y dados los rumores, Latorre ese limitó a decir que ella no contó nada y que Osvaldo “se comió una historia”. A sabiendas de que se esperaba su palabra, se dirigió a de Brito con un pedido: “Hoy ya es un día muy largo, te pido que me ahorres contar la historia, te la cuento mañana”. Ahora resta esperar para saber qué hay detrás de la misteriosa publicación que hizo: ¿es una crisis real o solo una movida publicitaria?