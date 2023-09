escuchar

A través de su cuenta de Instagram, Yanina Latorre respondió una serie de preguntas que le formularon sus seguidores. En una de ellas, le preguntaron por una cuestión familiar que sigue sin resolverse a pesar del paso del tiempo. La panelista de espectáculos confirmó que no tiene relación con sus suegros y que desde el comienzo nunca la quisieron en la familia.

A lo largo de los años, su nombre se volvió muy reconocido en el mundo del espectáculo. Gracias a sus años en el medio y algunas peleas y escándalos en las que se vio involucrada, Yanina Arruza, quien consiguió popularidad con el apellido de su marido Diego Latorre, construyó fama y una fuerte presencia en redes sociales.

En ese contexto, cada una de sus apariciones en las plataformas da mucho que hablar. En esta ocasión, habilitó el diálogo con sus seguidores y así se conocieron algunas intimidades de su vida que eligió contar. Al igual que muchos otros famosos, compartió en su historia una caja de preguntas para que los usuarios dejen sus consultas y ella escogió algunas para contestar públicamente.

Con esa oportunidad, un seguidor le preguntó por una interna familiar: “Hola Yani, ¿por qué no te relacionás con tu suegra y parientes de tu esposo?”. Lejos de contestar de forma enigmática o con algún eufemismo, la panelista dejó en claro que la familia de Diego Latorre desde el principio le dejó en claro que no la quería en la familia y que nunca soltó el enojo por ese motivo. “Me hicieron la vida imposible cuando conocí a Diego y soy rencorosa, salvo que me pidan perdón”, escribió.

La respuesta de Yanina Latorre sobre el vínculo con sus suegros Captura

A pesar de que se trató de una historia de Instagram, por lo que no se exhibe públicamente la cantidad de visualizaciones que tuvo el contenido, es de esperar que no haya pasado desapercibido para nadie, dado que Yanina Latorre supera el millón y medio de seguidores en la red social.

Aunque no amplió en el problema con sus suegros, con su respuesta manifestó que el conflicto ya comenzó hace 30 años. Yanina y Diego se conocieron en 1993, cuando el entonces futbolista se encontraba de vacaciones en la Argentina, luego de la temporada con el Tenerife español. En aquel entonces, se vieron por primera vez en un solarium, pero su historia no comenzó de forma inmediata.

Mientras estudiaba en la facultad para ser contadora, Yanina estaba de novia, por lo que Latorre tuvo que esperar. A pesar de su insistencia inicial, no consiguió concretar una salida con ella y tuvo que volver a España con las manos vacías. Luego de unos meses, comenzaron un vínculo de cercanía mediante charlas por teléfono de línea y tiempo después nació el amor.

Yanina y Diego Latorre se conocieron en 1993 Instagram

Fruto de esa relación, nacieron Diego y Lola Latorre, los hijos del matrimonio. Luego del retiro del exjugador de Boca en 2006 y su posterior incursión como comentarista deportivo, la familia se instaló definitivamente en la Argentina y construyó su vida allí. A pesar de que venía de un mundo completamente alejado, Yanina desembarcó en el panelismo de espectáculos y construyó una carrera con lugares protagónicos en programas de televisión y radio.