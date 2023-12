escuchar

Yanina Latorre se mostró conmocionada tras la muerte de su perro Totó, quien acompañó durante 15 años a su familia. La panelista de LAM (América TV) contó en el ciclo televisivo que conduce Ángel de Brito cómo fue el fatídico episodio que terminó con la vida de su acompañante canino y señaló que incluso sufre pesadillas por la violencia que imagina que atravesó.

La panelista relató que acudió a su peluquería de confianza para hacerse las uñas en las vísperas de Navidad, mientras Diego Latorre regresaba de un viaje laboral en Santiago del Estero. “Dejé a mis dos perritos, Toto y Polo, solos en casa”, apuntó. Y se quebró al expresar lo que sucedió cuando el exfutbolista llegó a la vivienda que comparten en Pilar, en provincia de Buenos Aires.

Yanina y Diego Latorre recibieron una trágica noticia en Navidad instagram

“Diego llegó y abrió la puerta para verlos, lo recibieron. Yo vivo en una rotonda y un conductor de remix pasó y, según entiendo, hizo una maniobra rara y rápida. Mientras [Latorre] saludaba a los perros junto a su valija, el auto pasó a Totó por encima”, expresó la panelista.

Y señaló que su acompañante canino, que tenía 15 años, falleció a causa del accidente. “Estaba re bien, solo viejito. Estaba medio cieguito y sordo, no tenía los reflejos”, añadió. Yanina Latorre dijo que su pareja Diego quedó completamente devastado. “Fue desgarrador. Entró en una crisis de nervios”, apuntó.

Posteriormente, la panelista detalló que el conductor trató de ayudarlos a encontrar a alguien que atendiera al perrito, pero no dieron con una clínica veterinaria que estuviera disponible las 24 horas. “Como yo grité tanto en la peluquería y me fui llorando, las señoras que estaban ahí averiguaron. Apareció una chica que vive en un country cerca de casa, Alejandra, que me llamó y me dijo que vendría a buscar el cuerpo de Totó”, recordó.

Yanina Latorre señaló que sufre pesadillas desde la muerte de su acompañante canino

Yanina Latorre relató el duelo que atraviesa desde el fallecimiento de su perro Totó, a quien definió como “el compañero más bueno del mundo”. La panelista detalló lo que siente al pensar en el momento. “Yo sé que él tenía 15 años y que, inevitablemente, en algún momento esto iba a pasar. Pero lo que me angustia es la violencia de la situación”, advirtió.

Y contó: “Me siento culpable porque, ¿y si yo hubiera estado? Capaz no pasaba. Hay un montón de conjeturas”. Latorre recordó un episodio que vivió con otro fiel acompañante. “Yo tuve otro perro que se murió enfermo. Uno es egoísta a veces y, en estos casos, tenés 10 o 15 días de duelo, en los que te vas despidiendo”, adhirió.

“[Con Totó] Yo no entendía lo que me decía Diego. Fue espantoso llegar y ver el cuerpito en casa, llamar a los chicos para que vinieran a despedirse, ahora ver el lugar en el sillón vacío... Fue una Navidad horrible”, destacó la influencer. “Y es un duelo re violento. No me lo esperé nunca. No duermo de noche y tengo pesadillas. No se merecía irse así... Eran tan bueno”, concluyó, visiblemente emocionada.