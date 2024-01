escuchar

Entre la festividad de Año Nuevo y la llegada del verano argentino, Jimena Barón se tomó unas vacaciones para disfrutar de la costa con su pareja Matías Palleiro y su hijo Morrison “Momo”, fruto de su relación pasada con Daniel Osvaldo. El destino que eligieron fue Necochea, en la provincia de Buenos Aires, donde la cantante mostró orgullosa el peculiar emprendimiento que inició el pequeño de 9 años.

“Este año nuevo, me costó pedir deseos, porque tengo todo”, advirtió la intérprete de “La cobra”, a través de una publicación de Instagram que compartió con sus más de seis millones de seguidores. Barón añadió: “Solo pedí seguir con salud para disfrutarlo muchos años más. Que tengan todos un hermoso comienzo de año y ojalá pronto les pegue el viejazo de valorar la tranquilidad y la simpleza, como me pasó a mí”.

El hijo de la cantante decidió vender collares y pulseras en la playa Instagram: jmena

La actriz disfrutó de unos días en la costa argentina junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Momo, en las playas de Quequén, en Necochea, provincia de Buenos Aires. Además de tomar el sol y del relajante sonido de las olas, la orgullosa mamá contó el emprendimiento que inició el pequeño de nueve años durante sus vacaciones.

“Primer día de ventas”, expresó la cantante de “Mi felicidad”, al mostrar una hilera de pulseras y collares hechos a base de mostacillas de colores. Posteriormente, el pequeño Momo las colocó en una riñonera amarilla que se llevó a la playa y comenzó a venderlas a aquellos que tomaban el sol y paseaban sobre la arena. “Suerte en tu primer día”, señaló.

Jimena Barón mostró el resultado de las ventas de Momo Instagram: jmena

Según relató Jimena Barón en sus Stories de Instagram, al pequeño le fue bastante bien en el inicio de su emprendimiento. “Arrancando de cero, porque el pibe vendió todo”, apuntó la cantante. Así, demostró el éxito que el hijo de Daniel Osvaldo consagró durante los primeros días de ofrecer pulseras y collares hechos por él mismo. “Te amo, rey de los collares del mar”, escribió, junto a una imagen del niño en plena acción.

El documental de Netflix que hizo llorar a Jimena Barón

Jimena Barón utilizó sus redes sociales para contar a sus más de seis millones de seguidores la emoción que le produjo un documental que se estrenó en las últimas semanas en Netflix. La producción llegó a la plataforma de streaming el 3 de noviembre y la cantante no pudo controlar el llanto al conocer la historia que ocultó.

Se trató de Sly, el documental de Sylvester Stallone que relató su carrera, su vida familiar en la infancia y lo que significó para él el rodaje de la saga de Rocky. La producción de Netflix fue dirigida por Thom Zimmy y causó todo tipo de sensaciones en Jimena Barón, quien compartió su opinión a través de sus Stories de Instagram.

Jimena Barón reaccionó al documental Sly Instagram (@jmena)

“Recomiendo mucho el documental de Sylvester Stallone. Rocky es una película que escribió él porque nadie le tenía fe. Entonces escribió su propia película, que incluso la productora ofreció pagarla para que, por favor, no la protagonizara”, señaló. Y continuó: “Nadie daba un mango; él, sí. Amor propio y cómo canaliza sus mambos en el arte. Hermoso”.

Posteriormente, la actriz siguió: “Chicos, no puedo. No sé qué me pasó con lo de Rocky. Es una película que me destruyó y que yo la vi cuando tuve que hacer de boxeadora en Sos mi hombre”, recordó. Y concluyó: “Es un horror el rechazo de sus padres, cómo lo abandonan y todo eso lo terminó usando como combustible para continuar. Me resultó muy emocionante”.