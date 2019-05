El momento incómodo entre Nicole Neumann y Agustina Kampfer

La modelo se mostró visiblemente tensa ante una pregunta por parte de su compañera de programa Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2019 • 17:37

Después de que fueran incorporadas como panelistas a la nueva versión de Nosotros a la Mañana , Nicole Neumann y Agustina Kämpfer protagonizaron su primer momento incómodo.

Nicole se encuentra atravesando una etapa difícil en relación a su ex marido y su nuevo vínculo con Mica Viciconte: en las últimas horas se hizo efectivo el bozal legal para que la pareja no pueda publicar fotos en las redes sociales con las hijas que Cubero tuvo con Nicole, Indiana, Sienna y Allegra. Si él o Viciconte hablan de Nicole Neumann o suben a las redes sociales fotos y/ o videos de las nenas, o si hacen referencia a ellas en algún sentido, deberán pagar 500 mil pesos de multa.

El tenso momento entre Nicole Neumann y Agustina Kämpfer 00:38

Video

En ese contexto sensible, Nicole dijo en el programa del que participa: "Yo soy muy responsable con quien voy a meter a mi casa, sobre todo, estando mis hijas. No voy a meter a cualquiera", haciendo referencia a su comportamiento con respecto a una posible nueva pareja. Y fue entonces que Kämpfer aprovechó para preguntarle si estaba en una relación y la tensión creció entre las panelistas.

"Yo no hablo más de mi vida privada", retrucó Nicole, pero en seguida Agustina respondió: "Igual, estás hablando". "No, no estoy hablando. Estoy respondiendo cosas que me preguntan de mis hijas. De mi estado civil, no", sentenció la rubia con una notable incomodidad en su rostro.