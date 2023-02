Grammy 2023: Beyoncé ganó (pero perdió), a Harry Styles lo festejó hasta Taylor Swift, y Bad Bunny dijo que ahora “quieren ser todos latinos”

escuchar

La 65ª edición de los premios Grammy que otorga la Academia de Grabación estadounidense acaparó la atención no solamente del mundo de la música sino, como es tradición, de los portales pendientes de la alfombra roja y las repercusiones en el mundillo de las redes sociales en medio del listado de ganadores y perdedores (que, por cuestión matemática, siempre son mayoría).

Bad Bunny, el rey del reguetón, abrió la ceremonia con su tema “Después de la Playa”. Entre una audiencia que se dejó llevar por el clima de euforia estaba Taylor Swift, quien al rato recibiría su propio premio. “¡Viva la música latina!”, dijo el astro puertorriqueño mientras interpretaba una canción en la que afirma que “ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón, batería y reguetón” . El maestro de ceremonias, Trevor Noah, había presentado al cantante como una “fuerza global” al ser el artista más escuchado del mundo por streaming. “Esto es muy sencillo porque hice este álbum con amor y pasión, y cuando hacés las cosas con amor y pasión todo es más fácil”, dijo Bad Bunny cuando le tocó recibir el premio por su álbum en un discurso en el que habló tanto en inglés como en español.

Bad Bunny, el encargado de abrir la ceremonia Chris Pizzello - Invision

Claro que, a lo largo de la transmisión de la 65º edición de los Grammy, la gran ganadora fue Beyoncé: se convirtió en la artista más premiada en la historia de los galardones con 32 estatuillas en total , superando al difunto director de música clásica Sir Georg Solti. Para el primero de los cuatro galardones que recibió este año, la cantautora, productora, actriz y empresaria no había llegado a la platea porque había quedado atrapada entre el tráfico. Fue así que cuando se anunció el premio a “Break My Soul” como mejor canción de dance/electrónica, Terius Nash y Nile Rodgers subieron al escenario para recibir el premio en su nombre.

Ya en el estadio, cuando la intérprete de “Single Ladies” recibió el Grammy al Mejor Álbum de R&B -lo que la convirtió en la más galardonada en la historia-, Trevor Noah, el presentador de la noche, un tanto emocionado dijo: “Dios no es LeBron, no es Jordan, no es Tom Brady, no es Messi: es Beyoncé”. De ese modo, intentó trazar una comparativa entre esos astros deportivos calificados como los más grandes de todos los tiempos en sus disciplinas y esta artista que había logrado una estatuilla más para su repisa plagada de galardones. La cantante le agradeció a la comunidad queer por reinventar un género explorado en su aclamado álbum de estudio por el que recibió nueve nominaciones.

Sin rencores: el saludo entre Harry Styles y Taylor Swift Frazer Harrison - Getty Images North America

De todos modos, no todo fue perfecto para Beyoncé: el mejor disco del año, una de las tantas categorías en la cual estaba nominada y la más importante de la noche, fue para Harry Styles por Harry’s House. Al conocerse que el ex One Direction se alzaba con esa esperada categoría de este esperado premio, la cantante Taylor Swift -quien mantuvo con él un breve pero intenso romance-, se paró y comenzó a aplaudirlo, en un gesto que no pasó inadvertido entre esa peculiar platea. En cambio, Beyoncé vio como otra vez, ese preciado galardón se le escapaba de las manos. Además, como si fuera una verdadera fan, Swift no dejó de bailar ni un momento cuando Styles subió al escenario para cantar “As it was”.

“Es importante que recordemos esta noche que no hay nadie ‘mejor’ en la música. Me siento muy agradecido, esto es muy hermoso”, expresó el referente del pop que cautivó en su paso por la Argentina con sus dos shows en River en diciembre pasado.

La emoción de Viola Davis al obtener su Grammy Chris Pizzello - Invision

Hubo otra artista que entró en las grandes ligas: la actriz norteamericana Viola Davis obtuvo su estatuilla por mejor narración de un libro con su biográfico Finding Me, lo que la convirtió en la 18ª artista en alcanzar el codiciado estatus EGOT (el acrónimo para Emmy, Grammy, Oscar, Tony, los galardones más prestigiosos de Estados Unidos en lo que hace a televisión, música, cine y teatro). De ese selecto grupo forman parte artistas como Rita Moreno, John Legend y Whoopi Goldberg. “Escribí este libro para honrar a la Viola de seis años, honrarla, honrar su vida, su alegría, su trauma, todo”, dijo la actriz de 58 años.

Por su parte, en perspectiva, para la cantautora alemana Kim Petras la temporada pasada fue un gran año: hizo su debut como actriz en la serie de HBO Los Espookys, lanzó un sencillo con el aclamado productor pop Max Martin y, por primera vez, fue nominada a los Grammy. “ Es un momento aterrador para los chicos y la gente trans y creo que hay muchas cosas que realmente necesitan mejorar. Tengo miedo por la comunidad trans y espero que pueda ser la persona que les haga olvidar esos problemas y hacer que se diviertan por un rato” , había declarado antes del domingo. Esa noche, fue distinguida por su colaboración con Sam Smith en el tema Unholy. “Soy la primera mujer transgénero en ganar un Grammy”, dijo Kim Petras al recibir el gramófono luego de agradecer Madonna, quien realizó la presentación del premio, por haber sido una gran inspiración para ella y haber “luchado por los derechos de la comunidad”. La buena racha de la creadora sumaba un nuevo mojón y en la larga historia de estos premios decidía reparar en un artista por fuera de hegemonía de lo binario.

Kim Petras y Sam Smith ganaron el Grammy a mejor performance de un dúo o grupo pop Chris Pizzello - Invision

Otra de las grandes voces premiadas fue Rosalía, que obtuvo su Grammy en la categoría de mejor álbum latino alternativo o de rock por Motomami, venciendo a Fito Páez, quien estuvo presente en la velada. En el plano local, el único argentino en recibir un Grammy fue el pianista santafesino Leo Genovese que triunfó en la categoría mejor solo improvisado de jazz por su interpretación en la composición “Endangered Species”. La pieza forma parte del disco Live At The Detroit Jazz Festival, del que participan artistas como el saxofonista Wayne Shorter y la cantante y compositora del tema, Esperanza Spalding. Y, cuando llegó el momento de honrar y recordar a los que ya no estaban, luego de que Kacey Musgraves cantara “Coal Miner’s Daughter” de la leyenda country Loretta Lynn, apareció en pantalla la imagen de Marciano Cantero, bajista y cantante de Los Enanitos Verdes, llevándose una ovación similar a la de Pablo Milanés, Tom Verlaine (de la banda Television), Pharoah Sanders y Keith Levene, el extraordinario guitarrista de la banda Public Image Limited (PIL), entre otros.