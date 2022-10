El sorpresivo pedido de una tiktoker que se volvió viral: “Necesito alguien que me mantenga, no me gusta trabajar”

Nahir Lorenzetti -más conocida en las redes como asadodefaso- es rosarina, tiene 26 años y, una vez más, se encontró en el centro de la polémica. Luego de protagonizar varios titulares de noticias a comienzos del 2022 por pedirle a sus seguidores que le pagaran el alquiler, ahora se viralizó un video suyo en donde, mientras llora desesperadamente, explica que necesita que la mantengan porque no le gusta trabajar. Aunque el clip subido a TikTok es un reflejo de su sentido del humor irónico y sinsentido, desató un acalorado debate entre aquellos que lo entendieron como un pedido literal.

El sorpresivo pedido de una tiktoker que se volvió viral: “Necesito alguien que me mantenga”

Con el paso de las generaciones, cambian las tendencias en cuanto a la moda, las creencias, las costumbres e, incluso, el sentido del humor. Este fenómeno se ve más claro al momento de usar las redes sociales: el meme que puede hacer reír a personas que se encuentran por encima de los cuarenta años no es el mismo que compartiría alguien de veinte.

En el caso de TikTok, la brecha humorística se acrecentó aún más debido a que es una plataforma que no solo promueve el surgimiento de nichos sino que, en ella, se creó un idioma muy particular que solo es entendible para aquellos usuarios activos. Dentro de esta categoría, se destacan el sinsentido y la ironía. En cuanto a esta última, el nivel de gracia aumenta si el espectador no logra identificar si realmente es algo irónico o si la persona que filmó el video piensa o actúa de esa manera realmente.

Nahir Lorenzetti, más conocida como asadodefaso Instagram @asadodefaso.uwu

En esa categoría entra Nahir, que además de tiktoker es youtuber, y quien en los últimos meses cobró mucha relevancia en todas las plataformas sociales. En los últimos días, se volvió el centro del debate luego de que uno de sus posteos se viralizara y que, por ende, muchas personas la criticaran duramente al no entender que se trataba de una broma.

En el mismo, expresó mientras lloraba desesperadamente: “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. Necesito una solución, es muy difícil todo esto”. En solo un día, el video superó las 5 millones de reproducciones y recibió más de 350 mil likes.

La indignación no se hizo esperar y, no solo en la sección de comentarios -que acumuló más de 10 mensajes- sino que en otras redes muchos salieron a criticarla duramente por su “descarado pedido”. Lejos de salir a dar explicaciones, asadodefaso compartió otra publicación en la que redobló la apuesta.

Igual de desesperada y angustiada que en el anterior, manifestó: “Gente basta de difundir el video, aparecí en todos los noticieros. Me están pidiendo entrevistas y yo no se qué decir porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no se qué decir. No hay ninguno”. Asimismo, en su cuenta de Twitter escribió: “Todavía me sorprende como la gente se paniquea por una persona diciendo que no le gusta trabajar”.

A principios del 2022, se volvió viral por pedirle a sus seguidores que le pagaran el alquiler Instagram @asadodefaso.uwu

Meses atrás, la rosarina también logró captar la atención. En esa ocasión, explicó en Instagram que su cuenta de YouTube -su fuente principal de ingresos- había sido suspendida temporalmente y no podía pagar el alquiler. Luego de compartir su alias de MercadoPago, en menos de 24 h. consiguió el monto que necesitaba gracias a las donaciones de sus seguidores.

